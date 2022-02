De ‘privacykoning’ luisterde per ongeluk met Siri mee door iOS 15-bug

Sinds de release van iOS 15 heeft Siri op iPhone last van een softwareprobleem, dat ervoor zorgt dat ze soms interacties zonder toestemming opneemt. Met de release van iOS 15.2 bracht Apple al een oplossing uit. Maar de echte oplossing voor het probleem verschijnt pas wanneer iOS 15.4 naar iedereen uitrolt.

Met de release van iOS 15 voor de iPhone kwam er een softwarefout aan het licht. De update zorgde er namelijk voor dat het onderdeel Verbeter Siri en dicteren automatisch ingeschakeld werd. En wanneer die optie actief is, dan mag Apple jouw interacties met Siri opnemen, opslaan en beluisteren. Je geeft daar dan toestemming voor.

Siri luistert met je mee op de iPhone

Normaliter geef je daar expliciet toestemming voor. Maar door de bug gebeurde dat dus onbedoeld voor, volgens Apple, een “klein deel” van de iPhone-gebruikers. Sinds het ontdekken van de bug verwijderde Apple wel alle opnamen die onterecht binnenkwamen, zo bevestigt het bedrijf tegenover ZDNet.

Daarnaast schakelde Apple voor “heel veel” iPhone-gebruikers de functie weer uit met de release van iOS 15.2. Echter, het probleem wordt pas volledig opgelost op het moment dat iOS 15.4 beschikbaar is. De tweede ontwikkelaarsbèta bevat ook al een oplossing voor de bug, dus Apple is er al een tijdje mee bezig.

Probleem op gebied van privacy

Dit is een probleem dat Apple – logischerwijs – klein probeert te houden. Het bedrijf heeft een imago als ‘privacykoning’, en dit soort dingen kunnen tornen aan dat idee. Dat is iets wat Apple natuurlijk probeert te voorkomen, aangezien het meermaals producten als de iPhone verkoopt met de boodschap dat dit een veilig apparaat is.

Het zou Apple sieren wanneer het bedrijf hier meer transparant over is. Nu weten veel gebruikers waarschijnlijk niet dat ze getroffen zijn door zo’n probleem. Ook weten we niet om hoeveel gebruikers het gaat en wanneer de problemen zich precies voordeden. We hebben ongeveer een idee, natuurlijk, maar de informatievoorziening is behoorlijk summier.

ZDNet