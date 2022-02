iPhone-leverancier BOE verwacht grote problemen met beeldschermen

Je hebt niet elk jaar een nieuwe iPhone nodig. Maar als je in de markt bent voor een nieuw model, dan is het wel fijn als je hem kunt kopen. De laatste maanden zorgen flink wat leveringsproblemen voor vertraagde bestellingen en het lijkt er niet op dat die problemen snel verdwijnen. Dat geldt natuurlijk ook voor Apple.

Het maakt tegenwoordig niet meer uit om welk onderdeel het gaat. Allerlei partners uit de bevoorradingsketen laten weten tegen beperkingen aan te lopen. Dit geldt voor de partners van Apple, maar natuurlijk ook voor concurrenten. En bedrijven die azen op dezelfde onderdelen, zoals fabrikanten van hoogwaardige auto’s.

Hoe zit dat met je volgende iPhone?

Nu horen we wederom geluiden over een Apple-leverancier die in de problemen zit. Het gaat om BOE, die normaliter de OLED-panelen van de iPhone aanlevert. Volgens de website The Elec is het zo dat de productie zowel “deze maand als volgende maand” in de problemen zit. Dat melden anonieme bronnen.

De problemen liggen niet per se bij dit bedrijf, maar weer bij de leverancier van de fabrikant. BOE krijgt namelijk de chips voor displaydrivers, die bedoeld zijn voor het scherm van de iPhone, van LX Semicon. En het is dat bedrijf dat de gestelde doelen niet haalt in de komende periode. Dat levert dus een domino-effect op.

Eerst LG, dan BOE

De productiecapaciteit loopt tegen beperkingen aan. En aangezien LX Semicon ook deals heeft lopen met andere partijen, gaat uiteindelijk niet alles naar BOE of Apple. In plaats daarvan krijgt LG Display voorrang van het bedrijf. Daar gaan ongetwijfeld deals met hoge bedragen mee gemoeid; niets aan te doen, dus.

De verwachting is dat BOE volgende maand niet drie, maar twee miljoen OLED-panelen aflevert. Apple heeft naar verluidt tien miljoen panelen besteld bij dit bedrijf, voor de eerste helft van 2022. Het is op moment van schrijven niet duidelijk of BOE kan voldoen aan de vraag en in hoeverre dit invloed heeft op de iPhone-productie.

