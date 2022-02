iPhone-gebruikers krijgen Tap to Pay: alles over de nieuwe functie

Regelmatig brengt Apple nieuwe functies naar de iPhone. De nieuwste in dat opzicht is Tap to Pay. Een functie die voornamelijk interessant lijkt te zijn voor Amerikaanse gebruikers. Maar ok in Nederland zouden we er in de toekomst gebruik van kunnen maken.

Het idee van Tap to Pay is dat je betalingen kunt verwerken door twee verschillende iPhone-modellen naast elkaar te leggen en dan geld over te maken. Dat loopt via Apple Pay, dus je moet je creditcard of bankpas aan je smartphone koppelen.

Tap to Pay: wat je moet weten

Tap to Pay dook op in de beta versie van iOS 15.4. Daardoor kunnen we nu al een beetje zien wat Apple er mee wil gaan doen. Het zorgt er voor dat je zonder extra hardware je iPhone kan veranderen in een betaalapparaat. Dat is bijvoorbeeld interessant wanneer je met je kraampje op de markt gaat staan. Je zou dan geen aparte pinautomaat meer nodig hebben, maar deze functie om consumenten geld over te laten maken. Dat bespaart je weer geld, hoewel de kans is groot dat je per transactie dan een percentage af moet staan aan Apple. Het bedrijf wil er namelijk wel geld mee verdienen.

Tap to Pay lijkt op dit moment vooral in deze setup gaan werken. Het is dus niet de bedoeling dat je op deze manier geld overmaakt naar een vriend of vriendin. Daarvoor moet je nog altijd gebruik gaan maken van een Tikkie of een betaalverzoek. Het is echt bedoeld voor kleine betalingen. Naast de smartphone zou je dan ook de Apple Watch kunnen gaan gebruiken. Via NFC maak je het geld dan makkelijk over.

Wat heb je nodig?

Om gebruik te gaan maken van Tap to Pay heb je een iPhone XS of een later model nodig. Daarmee heb je dus heel wat apparaten die het gaat ondersteunen. In de Verenigde Staten gaat Stripe het eerste platform zijn die het ondersteunt. De verwachting is dat andere partijen er ook mee aan de slag gaan. Hoe dat in Nederland vorm gaat krijgen, dat moeten we nog even zien. We zijn hier echt heel erg gewend aan betalingen via de pin, ook al kan dat tegenwoordig ook makkelijk met Apple Pay.

Wanneer komt het?

De verwachting is dat Tap to Pay in de lente uitgerold gaat worden. Dat komt dan met de iOS 15.4-release voor de iPhone. Zoals gezegd zal het in eerste instantie alleen in de Verenigde Staten beschikbaar zijn. Wellicht dat het bij een succes daar wereldwijd wordt uitgerold.