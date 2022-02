Apple maakt Face ID-reparaties een heel stuk toegankelijker

Het lijkt erop dat Apple een probleem aanpakt die betrekking heeft op allerlei iPhones, vanaf het model iPhone XS. Dit heeft alles te maken met Face ID en het onderdeel dat voor moeilijke reparaties zorgt. Als het goed is, hoef je straks – bij problemen – niet het complete apparaat te laten vervangen.

Als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan lijkt het erop dat Apple binnenkort een speciale TrueDepth-cameradienst lanceert. Apple Stores en Apple Authorized Service Providers krijgen dan toegang tot Face ID- en cameramodules die het repareren van verschillende iPhone-modellen gemakkelijker maakt.

iPhone met Face ID-problemen

Omdat er dan extra onderdelen beschikbaar zijn, kunnen de verkooppunten iPhone-apparaten repareren zonder ze helemaal hoeven te vervangen. Mocht je smartphone dan problemen met Face ID of de frontcamera hebben, dan kun je dus gewoon het model gebruiken dat je daar ter plekke inlevert.

Dat blijkt uit een interne memo die in handen is van Macrumors. Dit is niet alleen handig voor iPhone-consumenten. Hiermee kan Apple tevens haar CO²-voetafdruk beperken, aangezien er minder grondstoffen nodig zijn onderaan de streep. En gebruikers hebben een kleinere kans op verlies van data.

Klinkt goed, maar vanaf wanneer?

Dat klinkt heel mooi natuurlijk, maar momenteel is het nog niet duidelijk wanneer Apple de nieuwe reparatiemogelijkheden lanceert. Het bedrijf liet werknemers weten dat ze op een later moment training en meer informatie ontvangen. Wel weten we dat dit zou gelden voor alle iPhones vanaf de iPhone XS.

Apple zet de laatste tijd in op het beter kunnen repareren van iPhones. Eerder lanceerde het bedrijf al een dienst waarmee consumenten zelf onderdelen kunnen bestellen voor het fixen van hun toestellen. Daarnaast legt de fabrikant ook uit hoe ze te werk moeten gaan en welke gereedschappen ze nodig hebben. Consumenten kunnen op hun beurt de oude onderdelen weer terugsturen naar Apple.

Macrumors