De iPhone 6 Plus was een icoon, maar rust nu uit in Apple’s Vintage-lijst

Apple heeft de iPhone 6 Plus, die in het najaar van 2014 verscheen, toegevoegd aan de lijst met vintage-producten. De eerste grote smartphone van het bedrijf bevindt zich nu dus in een rijtje met andere grootheden.

Producten worden vintage op het moment dat Apple minimaal vijf jaar en niet meer dan zeven jaar geleden stopte met de distributie. De verkoop van de iPhone 6 Plus stopte op 7 september 2016.

iPhone 6 Plus in de vintage-lijst

Op 9 september 2014 kondigde Apple voor het eerst twee verschillende vlaggenschepen tegelijkertijd aan. Met de iPhone 6 Plus stelde het Amerikaanse bedrijf de consument voor een keuze: wil je een regulier scherm of liever een groter beeldscherm op je telefoon. Uniek, want tot die tijd gebeurde dat nog niet heel veel in de markt. Anno 2022 weten we niet meer beter.

In 2015 verschenen de opvolgers van die iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Het ging om de 6S-serie die een jaar later werd opgevolgd door de iPhone 7. Dat was ook direct het jaar waarin Apple stopte met de verkoop van het Plus-model uit 2014. Inmiddels dus meer dan vijf jaar geleden.

Naast zijn formaat viel de iPhone 6 Plus uiteraard ook op vanwege zijn functionaliteiten. Zo was dit bijvoorbeeld de eerste smartphone met Apple Pay. Het toestel werd door Apple tot 2013 voorzien van updates en draait nu dus nog op iOS 13.

Waarom het kleine model niet?

Waar de iPhone 6 Plus vandaag wordt toegevoegd aan de Vintage-lijst, blijft het kleinere model nog even bij die lijst vandaan. Waar Apple dat eerste model vanaf 2016 niet meer verkocht, had het andere plannen voor dat tweede.

Toen in 2017 de iPhone 7-serie verscheen werd de iPhone 6 opnieuw op de markt gebracht. Apple verkocht de telefoon uit 2014 als een midrange-toestel, dat destijds twee jaar oud was. Deze was tot 2018 in die vorm te verkrijgen. Het duurt dus nog heel even voordat het model in de lijst komt te staan.

Uiteraard zijn alle toestellen die voor de iPhone 6 Plus verschenen inmiddels ook te vinden in de lijst. De iPhone 4 is het jongste model uit de lijst. Alle toestellen die daarvoor verschenen worden als verouderd beschouwd.