Mogelijk iPhone 14-ontwerp toont einde van de notch: maar is het een verbetering?

Het lijkt erop dat de iPhone 14 geen notch krijgt. In plaats daarvan kiest Apple mogelijk voor een ander ontwerp dat stof doet opwaaien. Eerder verscheen er al informatie over het nieuwe frontcameradesign voor de iPhone. En nu is er een afbeelding gelekt waarop we waarschijnlijk de juiste afmetingen zien.

De afbeelding met daarop de mogelijk correcte afmetingen van de gaten in het scherm, lekte als eerste op Weibo. Later bevestigde displayanalist Ross Young dat het om het echte werk gaat. Maar zoals altijd geldt: pas wanneer in dit geval Apple het design toont, weten we honderd procent zeker hoe de iPhone 14 eruitziet.

Design van iPhone 14

De gaten in de voorkant van het scherm huisvesten natuurlijk de camera en het Face ID-systeem. Nu gebruikt Apple daar nog een brede inkeping voor. Maar mogelijk verandert dat dus dit jaar, wanneer de iPhone 14 verschijnt. Dan verwerkt Apple dus de technologie mogelijk direct in het scherm, zoals je hieronder ziet.

Volgens Young zien we hier de correcte afmetingen van de schermgaten. Mocht het dus kloppen, dan weet je waar je mee te maken krijgen wanneer de nieuwe iPhone verschijnt. Het lijkt erop dat de gaten veel schermruimte innemen; veel meer dan de frontcamera’s gemiddeld doen dan op Android-smartphones.

Voor welke modellen?

Natuurlijk bestaan er een hoop vragen over het ontwerp van en over de iPhone 14 in het algemeen. Maar een belangrijke vraag binnen deze context is: welke iPhones krijgen dit ontwerp? Daar is vrij weinig over te melden. Echter, Young deelde onlangs een tweet met daarin het ontwerp van de onaangekondigde 14 Pro.

Dus het ligt in de lijn der verwachtingen dat de iPhone 14 Pro in elk geval dit ontwerp krijgt. Daarnaast verwacht de displayanalist dat de modellen die gepland staan voor 2023 allemaal aan de beurt komen. Ondertussen gaan er ook verhalen rond over camera’s ónder het scherm; maar wat daarvan waar is, is moeilijk te zeggen.

Weibo