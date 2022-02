iPhone 13 laat in benchmarktest weinig heel van Samsung Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22 is een smartphonelijn die begin februari aangekondigd werd en beschikt over een zeer snelle processor onder de motorkap. Maar hoe verhoudt die zich tot de iPhone 13? Uit de eerste benchmarktests blijkt nu dat de iPhone 13 het veel beter doet dan de Galaxy S22 van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

De benchmarktest is uitgevoerd door de redactie van PCMag. Dat is niet een website die per se meer op Apple of Samsung (of Android in het algemeen) gericht is. Uit de test blijkt dat de processor van de iPhone 13 veel sneller is dan die van Qualcomm in de Galaxy S22. We nemen de resultaten even met je door.

Samsung vs Apple in benchmarktest

De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-processor aan boord. Die bereikt een multicorescore van 3.433 punten. De iPhone 13 Pro Max met de A15 Bionic-chipset aan boord behaalt een score van 4.647 punten. De Apple-processor is dus ongeveer 35 procent sneller dan die van Qualcomm.

Echter, in Europa geeft Samsung zijn smartphones een eigen processor mee: de Exynos. In dit geval gaat het om de Exynos 2200. Die processor haalt een multicorscore van ongeveer 3.500 punten. Dat is al wat beter dus, maar duidelijk is dat de iPhone 13 Pro Max nog steeds beter scoort op dit vlak.

Nog een test

Daarnaast nam PCMag nog een test af, dit keer in het kader van machine learning (ook wel afgekort tot ML). De iPhone 13 Pro Max behaalt hierin een score van 948 punten. Dat is bijna het dubbele van de Samsung-score. De Galaxy S22 Ultra blijft hangen op het getal 448. Dat is dus nogal een verschil te noemen.

De grote vraag die dan overblijft: wat merk je daar nou van als gebruiker? Dat mag je natuurlijk zelf gaan ondervinden. Of je checkt of er op YouTube vergelijkingsvideo’s staan waarin de snelheid op de proef gesteld wordt. De conclusie is dan meestal: het hangt er maar net af wat je met het toestel doet.

PCMag