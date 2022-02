iOS 15.4 zet software-update iPhone mogelijk in heel ander daglicht

Wanneer je een software-update downloadt voor je iPhone, of een andere smartphone, dan is het verstandig dat via een wifi-verbinding te doen. Desondanks zijn er toch mensen die gebruikmaken van een mobiel netwerk voor die handeling. Als je dat liever doet of als het niet anders kan, is het wel handig dat je daartoe in staat bent.

En dat is nou net waar de schoen een beetje wringt voor eigenaars van een moderne iPhone. Tot aan de lancering van het twaalfde model was het enkel mogelijk een software-update te downloaden via een wifi-netwerk. Was je onderweg en wilde je per se updaten, dan was dat dus helaas niet mogelijk dankzij deze beperking.

iPhone-software zonder wifi downloaden

Maar sinds de release van de iPhone 12 en 13 is het mogelijk iOS-updates te downloaden via een 5G-netwerk. De derde bèta van iOS 15.4 hint naar een functie waar veel gebruikers mogelijk al jaren op wachten. Daar staan namelijk verwijzingen in naar het downloaden van zo’n update via een 4G-netwerk.

Het lijkt er dus op dat Apple soepeler wil omgaan met het idee van een update downloaden. Wanneer je namelijk een updatemelding krijgt, dan krijg je tevens de vraag of je die wil binnenhalen via een mobiel netwerk. Je krijgt de optie hiervoor te kiezen, waardoor je dus in feite kunt downloaden wanneer je wil.

Apple geeft wel een waarschuwing

Uiteraard waarschuwt Apple voor eventuele kosten die verbonden zijn aan het downloaden via het mobiele netwerk. Dat is handig voor de mensen die een beperkt mobiel abonnement hebben en (flink) moeten betalen voor de verbruikte MB’s buiten het abonnement om. Het zal hier in Nederland waarschijnlijk wel loslopen.

Dit is niet de enige, handige functie die iOS 15.4 naar gebruikers brengt. Het besturingssysteem zorgt er namelijk voor dat Face ID eindelijk om kan gaan met mondneusmaskers. Daarnaast komen er nieuwe emoji aan, kun je rekenen op Universal Control en updates voor onder meer de iCloud-sleutelhanger.

9to5mac