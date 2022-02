Nieuwe iOS 15.4-bèta maakt Apple AirTag iets veiliger voor gebruikers

De laatste tijd komt de Apple AirTag negatief in het nieuws vanwege stalking, maar daar lijkt iOS 15.4 nu iets aan te gaan doen. Apple vindt het natuurlijk helemaal geen fijn idee dat mensen de NFC-tags op de verkeerde manier gebruiken. Het bedrijf leunt altijd hevig op de privacypilaar, ook al gaat het zo nu en dan nog wel eens mis.

De vierde ontwikkelaarsbèta van iOS 15.4 brengt een update met zich mee voor de Apple AirTags. Eerder deze maand kondigde Apple al veranderingen aan voor de populaire tags waarmee je spullen (maar dus ook mensen) kunt vinden. En die veranderingen voert het bedrijf dus behoorlijk vlot door, zo lijkt het nu.

Vierde bèta voor iOS 15.4

Zo komt er een nieuw scherm naar boven op het moment dat je de AirTags instelt. Apple waarschuwt gebruikers voor het feit dat de tags gebruikt kunnen worden voor het volgen van mensen. Ook laat het bedrijf weten dat het volgen van mensen illegaal is in veel delen van de wereld. Maar daar blijft het niet bij.

Apple laat namelijk in de bèta van iOS 15.4 ook weten dat slachtoffers de accessoire kunnen spotten. En dat de politie vervolgens kan achterhalen van wie de AirTag in kwestie is. Daarnaast werkt Apple aan een update die ervoor moet zorgen dat je als gebruiker veel sneller ontdekt dat er een onbekende accessoire in de buurt is.

Kwaadwillenden afschrikken

Met dit soort maatregelen hoopt Apple op z’n minst kwaadwillenden te willen afschrikken. De update zorgt overigens ook voor verwarring. Want soms gebeurt het ineens dat je een melding krijgt van een accessoire die in de buurt zou zijn. En dat klopt dan ook, maar dan gaat het bijvoorbeeld om de AirPods van een gebruiker.

Later wil Apple het mogelijk maken dat gebruikers meer opties krijgen met betrekking tot het instellen van dergelijke waarschuwingen. AirTags kunnen momenteel bijvoorbeeld dergelijke waarschuwingen nog niet geven. Of dit straks allemaal gaat veranderen met iOS 15.4, dat is nog niet zeker.

Macrumors