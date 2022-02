iOS 15.3.1: deze iPhone-problemen worden opgelost met de update

Er zijn wederom nieuwe softwareversies beschikbaar voor Apple-apparaten. Denk dan aan de iPhone, de iPad en de Apple Watch. Zo kun je nu bijvoorbeeld iOS 15.3.1 downloaden, die een groot beveiligingsprobleem oplost. Apple raadt eigenaars van de apparaten aan de updates zo snel als mogelijk binnen te halen.

In de releasenotes legt Apple uit wat er allemaal veranderd is door de komst van de nieuwe software-updates. Zo is er nu een oplossing beschikbaar voor de problemen rondom Braille. Voorheen kon het gebeuren dat die functionaliteit er zomaar stopte; maar als het goed is, is dat nu niet meer het geval.

Update je iPhone

Daarnaast lost Apple een probleem op met WebKit. Eerder was het mogelijk dat een hacker een speciale website opzette met malafide code, waar de gebruiker dan niet van op de hoogte werd gebracht. Als het goed is, is dit nu niet meer mogelijk. Deze twee updates verschijnen overigens ook voor iPadOS en dus moderne iPads.

Daarnaast is er tevens een update beschikbaar voor de Apple Watch. Eigenaars van de Apple-smartwatch kunnen nu watchOS 8.4.2 downloaden. Je hoeft hier geen grote functies of probleemoplossingen te verwachten. De update staat in het teken van kleine foutoplossingen en algemene prestatieverbeteringen.

Je Apple-apparaten updaten

Je kunt je iPhone of iPad op twee manieren updaten. Zo kun je de apparaten koppelen aan een computer met de iTunes-software aan boord. Daarnaast is er een over-the-air-update beschikbaar, waardoor de nieuwste versie gewoon op je smartphone of tablet gedownload en geïnstalleerd kan worden.

Wil je de update voor Apple Watch ook meteen downloaden? Dat doe je ook direct vanaf het apparaat, door het te koppelen aan wifi. In alle gevallen dien je naar de instellingen te gaan en daar de optie Software-update te selecteren. Het is verstandig om slimme apparaten up to date te houden.

