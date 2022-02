Intel heeft eindelijk antwoord op Apples M1-chip: dit is Arrow Lake

De M1-chip heeft ervoor gezorgd dat Apple nu toegang heeft tot een krachtige, alternatieve processor. Dat is Intel niet onopgemerkt gebleven. Het lijkt erop dat die chipfabrikant binnenkort met een antwoord op die processor komt. Er is namelijk een roadmap gelekt waarop we de plannen van de fabrikant kunnen bekijken.

Binnenkort kunnen we de vijftiende generatie Intel-processors verwelkomen, als we onlangs gelekte informatie mogen geloven. De nieuwe mobiele processor wordt vooralsnog Arrow Lake-P genoemd. Dat is te zien in een tweet van @AdoredTV, die we hieronder – voor de volledigheid – hebben overgenomen.

Met de nieuwe chip wil Intel het opnemen tegen onder meer de M1-processors, in al z’n vormen, van Apple. Uit de roadmap blijkt dat het bedrijf de processor baseert op de Lion Cove- en Skymont-architectuur, voor de prestatie- en efficiëntiekernen. Daarnaast lijkt het erop dat het bedrijf gebruikmaakt van TSMC’s N3-procesnode.

It wasn't a rumour, it was their plan. I talked with Intel engineers working on the project and I was also handed this slide a bit before then. If they are no longer doing TSMC 3nm its a decision made since the video. pic.twitter.com/zr0FojtCv6

— Jim (@AdoredTV) February 22, 2022