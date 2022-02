Instagram en Facebook Messenger voorzien van nieuwe iOS-features

In het kader van Safer Internet Day brengt Meta updates uit voor twee van zijn populairste apps: Facebook Messenger en Instagram. Safer Internet Day vindt elk jaar in februari plaats. Dit jaar werd de dag voor de negentiende keer georganiseerd. De dag staat geheel in het teken van een veiliger internet voor iedereen.

Dat is voor Meta dus een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe functies uit te rollen voor Facebook Messenger. De update voor die berichtendienst geeft gebruikers meer controle over de inhoud van berichten. Zo kunnen audioberichten nu maximaal dertig minuten lang zijn en krijgen gebruikers toegang tot de Vanish Mode.

Facebook Messenger krijgt Vanish Mode

De Vanish Mode heeft niets met wasmiddelen te maken, maar biedt gebruikers de optie aan op een Snapchat-achtige manier met elkaar te communiceren. Berichten die verstuurd worden via deze modus verdwijnen op het moment dat de ontvanger ze bekijkt. Het maakt niet uit of het om tekst, foto’s, gif’s of stickers gaat.

Daarnaast is er nu de functie Split Payments. Dat is een soort ingebouwd Tikkie-systeem, waarmee je opgedeelde betaalverzoeken naar je vrienden verstuurt. Je betaalt dan vanuit Facebook Messenger, wanneer er betaalgegevens beschikbaar zijn. Heb je die gegevens niet ingevoerd, dan kun je dat ter plekke doen.

Instagram ontvangt ook een update

De update voor Instagram staat iets meer in het teken van Safer Internet Day. Zo is er de Security Checkup beschikbaar. Wanneer je daarop tapt, dan helpt de app je bij het beschermen van je account op het platform. De dienst neemt je langs alle beschikbare en belangrijke stappen die je daarvoor kunt ondernemen.

Daarnaast is er een optie genaamd Your Activity. Daarmee gooit de app alle interactie op het platform op één hoop en vind je alles dus in één overzicht terug. Verder komt er in een toekomst een tool waarmee vrienden elkaars identiteit kunnen bevestigen wanneer iemand geen toegang meer heeft tot zijn of haar account.

