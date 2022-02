‘De langverwachte iMac Pro-update verschijnt eindelijk in juni 2022’

Het hoeft nu niet lang meer te duren voordat de nieuwe iMac Pro verschijnt. Tenminste, als we de woorden van een analist mogen geloven. Beeldschermanalist Ross Young laat wederom van zich horen en zorgt dus voor een gloednieuw gerucht. De nieuwe desktopcomputer moet in de zomer van 2022 gaan verschijnen.

Het gaat in dit geval om een iMac Pro met een miniLED-display. Wanneer dat apparaat in juni verschijnt, dan is het precies op tijd voor de volgende Worldwide Developers Conference van Apple, die vlak daarna plaatsvindt. Eerst leek het er nog op dat de nieuwe Pro ergens aan het begin van het jaar zou verschijnen.

iMac Pro in juni?

De aankomende iMac Pro zou in juni verscheept kunnen worden, aldus de analist. Waarschijnlijk lanceert het apparaat dan officieel in augustus of september. Dit nieuwe gerucht komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Eerder deze week registreerde Apple namelijk drie Macs bij de Eurasian Economic Commission.



Young voegt nog wel een kanttekening toe aan het gerucht. De nieuwe iMac Pro zou namelijk geen miniLED-beeldscherm krijgen. Maar als dat wel zo is, dan kunnen we rekenen op ongeveer duizend lokale dimzones en meer dan vierduizend miniLEDs. Daarnaast moet dat scherm 27-inch groot worden.

Onder de motorkap

Ondanks het feit dat er al geruchten rondgaan over de M2-processor van Apple, hoeven we er niet op te rekenen dat deze iMac Pro er eentje krijgt. De verwachting is namelijk dat consumenten straks kunnen kiezen tussen een M1 Pro en M1 Max. Dat zijn dezelfde processors als in de MacBook Pro uit 2021.

Verder is de verwachting dat het design van de computer niet op de schop gaat. In 2021 bracht Apple namelijk nog een nieuwe versie van de iMac Pro uit, met een 24″-scherm. Die versie kreeg al een gloednieuw ontwerp, dus Apple wil daar waarschijnlijk nog wat langer van genieten voordat alles straks weer anders is.

