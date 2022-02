Nederlandse stemherkenning voor HomePod duikt op in iOS 15.4

De HomePod lijkt onderweg te zijn naar Nederland. Dat wordt duidelijk door middel van de vierde ontwikkelaars betaversie van iOS 15.4.

In die betaversie duikt Nederlandse stemherkenning op. Opvallend, want zoals vele van jullie weten is de slimme speaker op dit moment nog niet te verkrijgen in ons land.

HomePod eindelijk naar Nederland?

Apple test de mogelijkheid voor Siri om Nederlandse stemmen van elkaar te onderscheiden. Dit is een functionaliteit die gekoppeld is aan de HomePod: een slimme speaker die in Nederland niet te verkrijgen is. De spraakherkenning duikt dus op in de vierde betaversie van iOS 15.4. Dat maakt iCulture vandaag bekend op hun website.

De ontdekking gaat gepaard met het gerucht over het eerste Apple Event van 2022. Deze zou naar verluidt plaatsvinden op 8 maart 2022. Mocht iOS 15.4 daadwerkelijk de ondersteuning voor Nederlandse spraakherkenning uitrollen, dan is de kans groot dat de komst van de HomePod Mini tijdens dat evenement besproken wordt.

De Nederlandse spraakherkenning duikt op nadat er in iOS 15.2 al een Nederlandse versie van Siri opdook. Dit is dus de tweede update die verwijst naar de komst van de HomePod (mini) in ons land.

Alles over iOS 15.4

Dankzij de vierde betaversie van iOS 15.4 weten we iets meer over het aankomende besturingssysteem. Eerder maakte we dit artikel al met alle functionaliteiten, maar die konden we vanmorgen uitgebreid bijwerken. Naast de bestaande toevoegingen, zoals een lading nieuwe Emoji en Face ID met mondkapjes, worden er nu ook weer nieuwe dingen verwacht.

Zo is de vierde betaversie bijvoorbeeld voorzien van een nieuwe stem voor Siri. Deze heeft van Apple de naam Quinn gekregen. Daarnaast maakt het Amerikaanse bedrijf het gebruik van de Apple AirTag veiliger voor gebruikers in iOS 15.4.

Benieuwd naar alle functionaliteiten binnen het nieuwe besturingssysteem en alle verbeteringen? Check dan zeker even het overzichtsartikel dat ik er eerder over schreef. Het artikel wordt na iedere nieuwe betaversie bijgewerkt met nieuwe bevindingen.