Zo zet je de helderheid van je iPhone scherm lager dan het minimum

Als je ‘s ochtends wakker wordt en je iPhone er bij pakt om te zien of je nog wat berichten hebt gemist, dan kan het licht van de smartphone nogal fel zijn. Mocht de de laagste setting nog altijd te veel voor je zijn, dan is er een optie om hem nog donkerder te maken.

Standaard pas je de helderheid van de iPhone in het Control Center aan. Dat gaat dan via de slider daar en werkt allemaal makkelijk. Toch kun je nog iets verder gaan.

De helderheid van je iPhone lager dan het minimum

Als ik zelf mijn iPhone erbij pak, dan is het minimale dat in het Control Center wordt aangegeven eigenlijk al erg laag. Maar wanneer je echt rustig wakker wil worden, dan is het mogelijk om een stap verder te gaan. Er zijn daarvoor twee mogelijkheden. De eerste vind je in de Instellingen app. Daar moet je dan naar Toegankelijkheid toe gaan. Vervolgens kies je daar voor de optie Weergave en Tekstgrootte. Bijna onderaan vind je de optie Verminder witpunt. Als je die aanzet, dan krijg je de mogelijkheid om een percentage te kiezen van hoe gedimd je het beeld wil hebben. Wanneer je dat gedaan hebt, merk je daarna dat je in het Control Center de helderheid nog net wat meer kan aanpassen.

Tweede optie

De tweede optie om de helderheid van je iPhone verder terug te schroeven heeft te maken met de Zoomen-mogelijkheid. Ook deze vind je weer in de Toegankelijkheid app en staat bijna bovenaan. Het is zaak dat je die activeert. Wanneer je dat hebt gedaan, kun je met drie vingers double tappen op het scherm om het te actieveren. Vervolgens kies je de juiste filter in de vorm van weinig licht. Als dat gedaan is, dan merk je dat het scherm nog verder wordt verlaagd in helderheid. Wil je meer lezen over alles dat met de iPhone te maken heeft? Bezoek dan hier onze overzichtspagina.