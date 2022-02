Google wil je oude Mac omtoveren tot een Chromebook met Chrome OS

Heb jij nog een oude Mac of PC op zolder liggen die je niet meer gebruikt? Goed nieuws! Google is van plan jouw apparatuur een tweede leven te geven en doet dat door middel van Chrome OS Flex.

De plannen voor Chrome OS Flex zijn al enige tijd bekend, maar de definitieve uitrol bleef nog even uit. Vandaag kondigt Google zogeheten early access aan, waardoor consumenten binnenkort al aan de slag kunnen.

Google tovert je oude Mac om tot Chromebook

Chrome OS Flex zorgt ervoor dat je oude apparaat omgetoverd wordt tot een Chromebook. Volgens Google zelf is deze transformatie een simpele handeling en kunnen consumenten al binnen enkele minuten aan de slag. De software is gebaseerd op dezelfde code als het standaard besturingssysteem, wat zorgt voor een identieke uitstraling en werking. Al zijn er wel wat zaken waar je op inlevert.

Zo is je Chromebook met Chrome OS Flex bijvoorbeeld niet voorzien van de Play Store en zijn zaken als Parallels Dekstop niet te vinden. In dit artikel op de website van het bedrijf worden alle verschillen tussen de twee systemen uitgelegd. Zoals je kunt zien krijg je wel gewoon toegang tot de Google Assistent, Nearby Sharing en de Chrome-browser.

Het is de bedoeling dat naast individuele consumenten ook scholen en bedrijven gebruikmaken van Chrome Flex OS. Via deze weg krijgen deze partijen meer ervaring met cloud-gebaseerd beheer.

Hoe gaat het in z’n werk?

Volgens Google is het installatieproces erg toegankelijk, maar hoe toegankelijk is dat precies? Volgens het bedrijf zelf is het echt een kwestie van een oude Mac of PC pakken, een USB-stick met Chrome OS Flex aankoppelen en de inhoud ervan installeren op het desbetreffende apparaat.

Het installatieproces hoeft je dus echt niet tegen te houden, zeker niet door de goede uitleg die Google je geeft. De prijs hoeft overigens ook geen reden te zijn om je oude apparaat geen tweede leven te geven. Deze upgrade is namelijk volledig gratis te gebruiken.

Wie interesse heeft in Chrome OS Flex kan op deze website de benodigde bestanden binnenhalen. Hou er alleen wel rekening mee dat het dus gaat om een Early Access. Je kunt dus tegen een aantal problemen aanlopen tijdens het installatieproces of het gebruik. Een volledige versie wordt voor de komende maanden verwacht.