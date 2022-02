Google One-abonnement met VPN nu beschikbaar voor iPhone en iPad

iPhone- en iPad-gebruikers krijgen toegang tot een onderdeel van het Google One-abonnement, dat eerder alleen op Android beschikbaar was. Het abonnement biedt toegang tot extra ruimte op Google Drive en een verbeterde klantenservice-ervaring. Maar dat is niet het enige: je kunt ook de VPN-dienst gebruiken.

Om toegang te krijgen tot de VPN-dienst, moet je wel het duurste abonnement afnemen bij Google. Je betaalt dan 9,99 euro per maand of 99,99 euro per jaar voor 2 TB aan online opslagruimte. Bovendien krijg je nog wat extra voordelen als lid en dus toegang tot die dienst. Maar voorheen gold dat alleen voor Android-gebruikers.

iPhone en iPad op VPN van Google

Als gebruiker van een iPhone of iPad is het vanaf nu mogelijk gebruik te maken van de VPN, zo laat Google weten op haar blog. Momenteel is het zo dat dit alleen kan in de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. De optie is helaas nog niet beschikbaar in Nederland en België.

Daarnaast is het zo dat Google niet bekendmaakt wanneer dat wél het geval is. Dus we zullen er nog even op moeten wachten. Ben je als iPhone- of iPad-gebruiker geïnteresseerd in de dienst of dit specifieke abonnement, dan weet je nu dat Google ermee bezig is. Dat is de geruststelling waar je het voorlopig mee moet doen.

Alternatief op iOS

De grote vraag is nu in hoeverre iPhone- en iPad-gebruikers hier op zitten te wachten. Wanneer die namelijk de meest recente versie van het iOS of iPadOS downloaden, dan krijgen ze toegang tot iCloud Private Relay. Dit is een betaald onderdeel binnen iCloud, dat eveneens internetverkeer versleutelt.

Wanneer je straks mogelijk toch op de VPN van Google overschakelt, weet dan dat het bedrijf je browsergegevens niet opslaat, volgt of verkoopt. In de toekomst wil de zoekgigant dezelfde dienst ook gaan aanbieden voor macOS en Windows. Maar voor nu blijft het even bij de iPhone en iPad, en Android-telefoons.

Google