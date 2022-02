Facebook verbouwt gehele advertentieplatform dankzij Apple’s ATT

Facebook gooit de boel op de schop en moet noodgedwongen zijn advertentieplatform herzien, vanwege onder meer Apple’s App Tracking Transparency. De infrastructuur van dat platform moet namelijk nog steeds in staat zijn “gepersonaliseerde advertenties van hoge kwaliteit” te presenteren. Maar dat gaat tegenwoordig dus wat moeizaam.

Dat maakt Meta-CEO Mark Zuckerberg bekend tijdens de bespreking van de meest recente kwartaalcijfers. Tijdens die bespreking haalt Zuckerberg onder meer de “iOS-veranderingen” aan die Apple onlangs doorvoerde. Daarmee refereert de Facebook-oprichter aan de functie genaamd App Tracking Transparency.

Facebook pakt het anders aan

Dat is overigens niet het enige dat roet in het eten gooit voor Facebook. Er bestaan tegenwoordig ook veel betere wetten, in de Europese Unie, die de privacy van gebruikers beschermen. Dat zijn obstakels waar advertentiebedrijven als Meta omheen moeten werken. Dit resulteert in het feit dat er “minder data beschikbaar is”.

“Echter”, zo vervolgt Zuckerberg zijn bericht, “mensen willen nog steeds relevante advertenties. En bedrijven willen nog steeds de juiste mensen bereiken via onze platformen. Daarom herstructureren we ons advertentieplatform. Daardoor kunnen wij blijven groeien en krijgt iedereen te maken met relevante advertenties.”

Meta moet actie ondernemen

Dat Facebook, en in het verlengde daarvan Meta, nu actie moet ondernemen, is niet heel vreemd. Voor het eerst laat het sociale netwerk namelijk een daling in maandelijks actieve gebruikers zien. Daardoor kwam de omzet nog maar nét boven de verwachtingen uit. De aandelen daalden al snel toen dat nieuws naar buiten kwam. En niet te zuigen ook: met maar liefst twintig procent.

Dat Apple’s App Tracking Transparency effect zou hebben op de markt, daar waren de meeste experts en advertentiebureaus het wel over eens. Maar dan nog is het interessant om te zien hoe zo’n machtig bedrijf als Meta z’n koers moet wijzigen om relevant te blijven. Dan maar extra investeren in de metaverse?

