De cheque van Steve Jobs en Steven Wozniak: hoeveel zou jij betalen?

Een veilingbedrijf legt een zeldzaam product onder de hamer: een cheque met de handtekeningen van Steve Jobs en Steve Wozniak. Dat is niet het enige product dat verkocht moet gaan worden in de speciale collectie. Want het is de bedoeling dat er meerdere, zeldzame stukken verkocht worden aan mensen met te veel geld.

Of het nu gaat om kunstwerken, NFT’s, bitcoin of zeldzame items: als mensen ergens voor willen betalen, dan zijn er altijd mensen die willen verkopen. Dat weten veilingbedrijven al jaren, die daardoor veel moeite doen in het verkrijgen van zeldzame items. RR Auction organiseert daarom de Steve Jobs Revolution-collectie.

Zeldzame Steve Jobs-items

Eén van die items is een cheque waar de handtekeningen van Steve Jobs en Steve Wozniak op staan. Het stukje papier stamt uit juli 1976 en is afkomstig van de Apple Computer Company. De cheque werd gegeven aan Kierulff Electronics en had destijds een waarde van 3.430 dollar. Omgerekend naar huidige dollarprijzen is dat ongeveer 16.947 dollar. Dat is nog net geen 15.000 euro.

Juli 1976 was dezelfde maand waarin Wozniak de Apple-1-computer voor het eerst presenteerde. Dat was een prototype, dat de Apple-mede-oprichter toonde bij de Homebrew Computer Company in Californië.

Waar ging dat geld naartoe?

Het veilingbedrijf, RR Auction, denkt dat Apple dit bedrag betaalde voor computeronderdelen die nodig waren voor de tweede lading Apple-1-computers. Dat baseert het bedrijf op de datum die te zien is op de cheque. Hoe dan ook, op moment van schrijven is er negentien keer geboden op de cheque. Iemand is bereid hier 45.960 dollar voor te betalen.

Het bieden eindigt op 17 maart aanstaande. Waarschijnlijk gaat het bedrag van de cheque nog wel omhoog. De handtekening van Steve Jobs is veel waard, zeker in combinatie met de handtekening van Wozniak. Maar zoals altijd geldt in dit soort situaties: het is maar net wat de gek ervoor geeft.

RR Auction