Betaalbare M2 MacBook Pro lijkt onderweg, maar mist ProMotion

De volgende betaalbare versie van de MacBook Pro krijgt een M2-chipset. Dat is goed nieuws, maar er is helaas ook wat slecht nieuws te melden. De vervanger van het bestaande 13″-model krijgt naar verluidt namelijk geen ProMotion-scherm. Dat display is wel aanwezig op de 14″- en 16″-modellen van de Pro-lijn.

Dat meldt Bloomberg-redacteur Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief, waarin hij de nieuwste Apple-ontwikkelingen belicht. Daarnaast moeten we er rekening mee houden dat het 13″-model afscheid neemt van de Touch Bar. Dat is een aspect waarmee Apple de laptop op gelijke hoogte wil brengen met de duurdere versies.

MacBook Pro met M2-processor

Dat is een manier waarop je het weghalen van onderdelen kunt omschrijven, ja. Want om de prijs te drukken, bespaart Apple op nog veel meer onderdelen van de goedkopere MacBook Pro. Zo is het beeldscherm, de processor en het opslaggeheugen allemaal van mindere kwaliteit. Ook hoeven we geen ProMotion of miniLED te verwachten, aldus Gurman.

Terugschakelen naar traditionele LEDs is inderdaad kostenbesparend. Maar dit betekent ook dat het contrast, de helderheid en de kleuren een klap opvangen. Eén van de weinige toevoegingen waar consumenten dan nog naar kunnen uitkijken is de M2-processer. En dan gaat het om het basismodel van de chipset.

Oudere geruchten

Eerder verschenen er al geruchten over een goedkopere MacBook Pro met een M2-processor. Dat model zou een 14″-scherm krijgen en in de tweede helft van 2022 verschijnen. Daarnaast moet de betaalbare laptop een designupdate krijgen, zodat die meer lijkt op de duurdere modellen die Apple verkoopt.

Dit is overigens niet het enige M2-product dat Apple momenteel ontwikkelt. Gurman heeft het namelijk ook over een 24″-versie van de iMac, een nieuwe Mac mini (eveneens een betaalbaar model) en een nieuwe MacBook Air. Over die modellen weten we op moment van schrijven nog vrij weinig, helaas.

Power On