Belkwaliteit AirPods Pro en AirPods 3 stilletjes verbeterd door Apple

De AirPods 3 en AirPods Pro worden al gezien als goede earbuds. Maar vorig jaar bracht Apple stilletjes een update uit om hen beter te maken. Dit is zo stiekem gebeurd, dat je het wellicht niet eens gemerkt hebt. Maar een ontwikkelaar claimt nu te weten hoe het precies zit en wat je van de verbetering mag verwachten.

Toen de AirPods 3 aangekondigd werden, stond er een zinnetje in het persbericht dat de oortjes AAC-ELD ondersteunen. Dit is, volgens Apple, een “superieure spraakcodec dat stemkwaliteit in HD aanbiedt”. En volgens een ontwikkelaar, Marco Pfeiffer, is die ondersteuning sinds vorig jaar ook reeds uitgebracht voor de AirPods Pro.

AirPods 3 en Pro ondersteunen AAC-ELD

De afkorting AAC-ELD staat voor Advanced Audio Codec-Enhanced Low Delay. Dit is een variant op de AAC-codec die de meeste streamingdiensten aanbieden. De codec staat geheel in het teken van het afleveren van een goede stemkwaliteit. Ook is er minimale latency aanwezig.

Officieel kondigde Apple dus al aan dat de AirPods 3 voorzien zijn van deze codec. Dat is dus eigenlijk geen nieuws, al zal niet iedereen dit weten. Wat wél nieuws is, is dat de AirPods Pro dus ondersteuning aanbieden voor het bluetoothprofiel. Dat heeft het bedrijf uit Cupertino namelijk niet zelf bekendgemaakt.

Heldere kwaliteit tijdens het bellen

Omdat beide setjes oordoppen support aanbieden voor de codec AAC-ELD, krijg je tijdens het bellen toegang tot een heldere audiokwaliteit. Dit komt doordat de AirPods 3 en Pro automatisch overschakelen op het profiel wanneer nodig. Wanneer je belt of gebeld wordt, dan hoef je daar zelf dus niets voor te doen.

Het zou kunnen dat Apple de ondersteuning ook toevoegt aan oudere modellen van de AirPods-reeks. Echter, Pfeiffer kon dit nieuws alleen bevestigen voor de AirPods Pro. Hoewel het nieuwe profiel een verbetering is van de audiokwaliteit, is de codec niet perfect. Maar dat heeft te maken met de beperkingen van bluetooth en de beschikbare datasnelheid.

