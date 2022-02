De Apple Watch is verdomd goed voor onze gezondheid (zo blijkt)

De Apple Watch is niet alleen één van de prettigste smartwatches van de markt, maar ook nog eens verdomd goed voor je gezondheid. Die conclusie wordt in ieder geval getrokken door het Australische gezondheidscentrum AIA Health.

Dat we anno 2022 geobsedeerd zijn door de hoeveelheid stappen die we zetten en het aantal calorieën dat we verbranden, komt niet alleen voort uit een groeiende bewustwording. Het heeft ook alles te maken met dat slimme apparaat dat we om de pols hebben hangen.

Apple Watch is gezond voor je

Er zullen veel mensen zijn die het aantal stappen op hun Apple Watch regelmatig in de gaten houden. Behoor jij alleen ook tot de mensen die daadwerkelijk meer gaan bewegen door een dergelijk apparaat? Als we het Australische AIA Health mogen geloven is die kans best groot. Uit een onderzoek van het gezondheidscentrum blijkt dat de gemiddelde persoon ongeveer 35% meer beweegt met een Apple Watch om de pols.

Voor zijn Vitality Benefit voorzag AIA Health in 2020 zo’n 1198 leden van een Apple Watch. De mensen die daarvoor in aanmerking kwamen deden in 2019 al mee met een onderzoek, waarin hun activiteit gemeten werd. Diezelfde mensen werden in 2020, gewapend met een Apple Watch om de pols, wederom in de gaten gehouden. Wat blijkt? De smartwatch is niet alleen een handige tool om behaalde resultaten vast te leggen.

De Apple Watch is ook duidelijk een middel om consumenten te motiveren. Van de 1198 mensen steeg de gemiddelde activiteit met zo’n 35%. Mensen met een leeftijd van boven de 50 raakten nog meer gemotiveerd. Bij deze groep steeg de activiteit met een percentage van 51%.

Resultaat en motivatie

Dat de Apple Watch niet alleen een handige middel is om behaalde resultaten vast te leggen, maar ook om te motiveren ervaar ik persoonlijk ook. De afgelopen maand heb ik een wedstrijd gehouden met wat vrienden en op dagelijkse basis wil ik mijn drie ringen kosten wat het kost vol hebben. Dat lukt niet altijd, maar over het algemeen behaal ik de doelen wel.

Hierdoor is er in mijn dagelijkse routine wel verandering gekomen. Ik ben meer bezig met hoeveel ik per dag beweeg en merk dat ook degelijk met betrekking tot mijn gezondheid. Hoe zit dat bij jou?

Gebruik jij je Apple Watch voornamelijk voor het bijhouden voor je standaard workouts, of is de smartwatch daadwerkelijk een bron van motivatie geworden in de loop der jaren? Ik ben benieuwd, laat het weten in de reacties!