Apple verzaakt: krijgt vijfde boete opgelegd van Nederlandse waakhond

Apple blijft maar boetes binnen harken. Het Amerikaanse bedrijf krijgt nu wederom een boete van vijf miljoen euro van de Nederlandse ACM. Dat is de Autoriteit Consument en Markt: een onafhankelijke publieke toezichthouder die scherp oog houdt op mededinging, de telecommunicatie en het consumentenrecht.

Apple heeft reeds vier keer eerder dezelfde boete opgelegd gekregen van de toezichthouder. In totaal moet de Amerikaanse onderneming dus al 25 miljoen euro betalen. En dat hoeft natuurlijk niet, mits de toko besluit aan de eisen van de waakhond te voldoen. Maar wat waren die eisen ook alweer precies?

Apple moet App Store veranderen

De ACM concludeerde dat Apple zijn positie als dominante speler op de markt misbruikt. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat ontwikkelaars van datingapps alternatieve betaalmethoden kunnen aanbieden. Maar tot op heden krijgt de ACM nul op het rekest en lijkt de iPhone-maker hier onverschillig tegenover te staan.

Mocht Apple voor het einde van deze week wederom niet reageren, dan krijgt het bedrijf maandag alweer zijn volgende boete. De ACM mag in totaal voor vijftig miljoen euro aan boetes opleggen. Nu staat de teller dus op 25 miljoen euro, dus we hebben nog zo’n vier en een halve week te gaan tot we aan de grens zitten.

Dit begon in januari

Apple kreeg dit nieuws natuurlijk al veel eerder te horen. De Amerikaanse fabrikant moest zijn zaken voor 15 januari jongstleden op orde hebben, anders zouden de boetes dus binnenstromen. Ondertussen veranderde het bedrijf wel iets aan het beleid van de App Store, maar daar is de waakhond alles behalve blij mee.

Tegenover Reuters zegt een woordvoerder van de ACM namelijk dat de aanpassing een wassen neus is. In plaats van het gebruikelijke dertig procent dat Apple rekent aan commissie over digitale betalingen, rekent het 27 procent over betalingen die verlopen via andere betaalmethoden. Ook is de waakhond het er niet mee eens dat ontwikkelaars speciale versies van hun apps moeten inleveren voor de Nederlandse markt. Dit legt de druk namelijk bij developers neer.

