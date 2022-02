Apple TV+ dropt de eerste trailer van Pachinko

Apple TV+ is de streamingservice die het niet echt moet hebben van de hoeveelheid content, maar wanneer het iets uitbrengt, dan is het vaak wel goed. Wat dat betreft kijken we erg uit naar de serie Pachinko. Daarvan is nu de eerste trailer uitgegeven.

Pachinko is gebaseerd op een succesvol boek. Het is een een serie die zich afspeelt in Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten en het verhaal vertelt van een Koreaanse familie en wat zij in vier generaties beleven. De serie komt binnenkort uit op Apple TV+.

Pachinko op Apple TV+

Op 25 maart kun je de eerste drie afleveringen bekijken van Pachinko op Apple TV+. Daarna moet er elke week een nieuwe aflevering uitkomen. Uiteindelijk bestaat het verhaal uit acht afleveringen. Daarin draait het dus om een Koreaanse familie, waarbij het begin met een verboden liefde. Het verhaal speelt zich af in de drie eerder genoemde landen. De Koreaanse taal lijkt daarbij het meest gebruikt te worden, maar er wordt ook Japans en Engels gesproken. De serie is gemaakt door Soo Hugh, die eerder verantwoordelijk was voor The Terror en The Killing. Bekijk hieronder de trailer.

Op het gebied van de acteurs is Youn Yuh Jung waarschijnlijk de meest bekende naam. Zij speelt in Pachinko op Apple TV+ de rol van de oudere versie van Sunja. Zij won in 2020 de Oscar als Best Supporting Actress in de Koreaanse film Minari. Daarmee is zij de eerste Koreaanse die de prijs wint. Verder zijn er rollen weggelegd voor Soji Arai, Jin Ha, Inji Jeong, Minha Kim, Lee Minho, Kaho Minami, Steve Sanghyun Noh en Anna Sawai. Omdat het dus een serie die zich afspeelt in verschillende tijden, spelen verschillende acteurs en actrices de rol van hetzelfde personage. Net als bij The Crown bijvoorbeeld, waarin er stappen in de tijd worden gezet.

Loopt tot en met april

Zoals gezegd begint Pachinko op Apple TV+ op 25 maart. Op 29 april moet dan de laatste aflevering beschikbaar zijn. Daarna moet je dus weer op zoek naar iets nieuws om te kijken. Als je van basketball houdt, dan is dit een aanrader.