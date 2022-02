Apple TV+ komt met TikTok-challenge voor promotie The Afterparty

Apple TV+ wil hip doen en komt daarom met een eigen TikTok-challenge, in het kader van de nieuwe serie genaamd The Afterparty. In die serie krijgen de personages te maken met een moord tijdens een reünie. Na acht afleveringen kijken moet je als kijker weten wie de dader is, terwijl je het verhaal constant door de ogen van een andere verdachte bekijkt.

Het officiële TikTok-account van Apple TV+ wil de nieuwe serie The Afterparty op deze manier op ludieke wijze promoten. TikTok-gebruikers worden gevraagd mee te doen met de #DuetDoWet, een fictionele single. Inmiddels heeft de gesponsorde hashtag al meer dan 85 miljoen views op z’n naam staan op het platform.

Apple promoot serie op TikTok

Dit is niet de enige manier waarop Apple de gloednieuwe serie promoot. De laatste tijd komen er meer promoties voorbij op diverse kanalen op sociale media. De berichten over The Afterparty lijken zich in een rap tempo op te stapelen. In deze murder-mystery staat naast de onthulling ook een hoop humor centraal.

De serie gaat over de dood van een beroemde popster, genaamd Xavier. Dat is dezelfde man die tevens centraal staat in de marketingcampagne. Het bedrijf lanceerde zelfs een aparte EP op Apple Music van de artiest, om het geheel wat meer jus te geven. Je vindt alle muziek van dat korte album op een speciale pagina.

Fictioneel nummer

De show is op een specifieke manier geschreven en vormgegeven, zodat je als kijker waarschijnlijk eerder weet wie de dader is dan de personages in de serie. Er zitten mogelijk zelfs hints in het fictionele popnummer van de fictionele artiest Xavier. Als je dit soort dingen tof vindt, dan kun je je lol dus niet op.

The Afterparty is sinds 28 januari te zien op Apple TV+. Dan kijk je meteen de eerste drie afleveringen. Zoals gezegd verschijnen er acht afleveringen in totaal, waardoor je even de tijd hebt om uit te vogelen wie de dader is. En wie weet, misschien brengen de makers nog meer ideeën uit, buiten de show om.

TikTok