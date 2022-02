Apple TV+ zijn antwoord op The Last Dance komt in april

Wanneer je liefhebber bent van basketbal, dan hoop ik dat je via Netflix heb gekeken naar de documentaire The Last Dance. Daarin zien we hoe Michael Jordan schitterde in zijn laatste jaar bij de Chicago Bulls. Apple TV+ heeft dat succes waarschijnlijk ook gezien.

Een tijdje geleden werd bekendgemaakt dat ook Earvin “Magic” Johnson zijn eigen documentaire reeks zou gaan krijgen. Je zou dit kunnen zien als het antwoord op The Last Dance.

The Lance Dance-alternatief op Apple TV+

The Last Dance is een reeks die bestond uit tien afleveringen en verschillende aspecten van het leven van Michael Jordan liet zien. Het was een mooie mix tussen oude beelden en hoe de helden van toen er nu naar keken. In die reeks zagen we Magic Johnson ook voorbij komen. Op Apple TV+ krijgt hij zijn eigen verhaal. De reeks heet ‘They Call Me Magic’ en bestaat uit vier delen. En heel erg lang hoeven we er niet op te wachten. Op 22 april is het de bedoeling dat de docuserie zijn debuut gaat maken.

Magic Johnson is een grootheid in de jaren tachtig. De point guard van de Los Angeles Lakers werd gezien als de tegenhanger van Larry Bird. De twee vochten vele verschillende epische wedstrijden uit in diverse NBA Finals. Maar ook buiten de gevechten met Bird kwam hij met zijn team regelmatig in de NBA Finals. Zoals je in The Last Dance zag, nam hij het onder andere op tegen Jordan’s Bulls in 1991. Ook is zijn verhaal over HIV bekend. In de jaren negentig maakte hij bekend dat hij HIV positief was en stopte met basketbal. Vooral vanuit angst om de ziekte te verspreiden op het veld (er was toen nog veel onbekend over de ziekte). Ook heeft hij buiten de sport veel gedaan voor de community. Dat soort elementen moeten allemaal terugkomen in de docuserie.

Interviews en meer

Voor de docuserie zijn net als bij The Last Dance interviews gehouden met Magic en verschillende andere personen. Op die manier krijg je een goed beeld van wie hij was als sporter en wat hij nu doet.