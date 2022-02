Apple TV+ haalt imposante New England Patriots documentaire binnen

Fans van American Football kunnen uitkijken naar een nieuwe documentaireserie op Apple TV+. De streamingdienst volgt The New England Patriots in The Dynasty.

In de serie kijken we terug op bijna twintig jaar waarin het team van eigenaar Robert Kraft ongelofelijk veel succes boekte. Uiteraard was dat niet alleen het werk van hoofdcoach Bill Belichick, maar ook van NFL-legende Tom Brady.

Het succes van The New England Patriots

Tussen 2001 en 2018 zaten The New England Patriots praktisch gezien op een roze wolk. Het was natuurlijk niet elk NFL-seizoen feest, maar met zes Super Bowl-overwinning in 17 seizoenen heeft niemand iets te klagen. Niet in American Football, tenminste.

Het grote succes van The New England Patriots had met verschillende dingen te maken. Eigenaar Robert Kraft nam precies de juiste beslissingen, hoofdcoach Bil Belichick benaderde het spelletje precies goed en Tom Brady…tja, dat is Tom Brady.

Ik kan je in dit artikel natuurlijk vertellen waarom The New England Patriots het zo goed hebben gedaan, maar Apple TV+ gaat dat veel beter doen. In de tiendelige documentaireserie The Dynasty wordt het verhaal van het NFL-team uit New England van top tot teen verteld. Dé manier voor fans om eens lekker na te genieten en voor nieuwkomers een uitstekend moment om te ontdekken wat de Amerikaanse sport nu zo mooi maakt.

The Dynasty op Apple TV+

The Dynasty wordt geproduceerd door een oude bekende: Jeff Benedict. De auteur schreef eerder al het gelijknamige boek en volgde daarvoor het team twee seizoenen lang op de voet. Imagine Studios en NFL Films deden het afgelopen seizoen hetzelfde, om het verhaal goed met beelden bij te kunnen staan. Al was dit wel het tweede seizoen waarin Quarterback Tom Brady niet meer in New England te vinden was. Hij speelde de afgelopen twee seizoenen bij de Tampa Bay Buccaneers.

Regisseur Matthew Hamacheck kreeg met zijn team toegang tot talloze interviews, archiefbeelden en audiofragmenten van The New England Patriots. Naar aanleiding van al die verzamelde informatie en deze content wordt het verhaal van dit legendarische NFL-team zo nauwkeurig mogelijk verteld.

Wanneer de serie precies te zien zal zijn, dat houdt Apple TV+ nog even voor zich.