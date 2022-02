Apple TV+: deze films en series komen er de komende tijd aan

Apple TV+ komt natuurlijk niet zo vaak met nieuwe series als Netflix, maar er zit genoeg in de pijplijn. Wij vertellen wat je kunt verwachten.

Apple TV+ heeft niet veel nieuwe films en series, maar wat uitkomt is vaak van een goede kwaliteit. Ondertussen staan er dan ook een aantal pareltjes op de streamingdienst zoals Ted Lasso en For All Mankind. Apple TV+ hoopt dan ook op nieuwe grote successen en komt binnenkort met een aantal nieuwe grote films en series. Wij vertellen je wat je de komende tijd kunt verwachten.

Central Park (nieuwe afleveringen) – 4 maart

Central Park is de geroemde animatieserie van Apple TV+. De show waar veel in gezongen wordt krijgt acht nieuwe afleveringen. De eerste drie zijn te zien vanaf 4 maart. Daarna volgt elke week een nieuwe episode. We zien opnieuw hoe de familie Tillerman leeft in Central Park en daarbij de nodige persoonlijke problemen heeft.

Dear… (seizoen 2) – 4 maart

Op 4 maart krijgt nog een bekende Apple TV+ show een nieuw seizoen. Bekende en inspirerende mensen krijgen brieven van fans. Hierdoor leren zij wat voor een impact ze hebben op de mensen. In dit seizoen zien wie onder andere Malala Yousafzai, Jane Fonda en Billy Porter.

The Last Days of Ptolemy Grey – 11 maart

In deze Apple TV+-serie zien we Samuel L. Jackson als Ptolemy Grey. Hij speelt een man die vergeten is door zijn familie, vrienden en zelfs zichzelf. In al die eenzaamheid raakt hij steeds dementer. Hij krijgt de opdracht om te zorgen voor tiener en wees Robyn. Samen leren ze over hoe ze de herinneringen van Ptolemy kunnen herstellen. Dit zorgt voor de schokkende waarheid over zijn verleden, heden en toekomst.

WeCrashed – 18 maart

WeCrashed was ooit de meest veelbelovende Start-up. Toch ging alles volledig de mist in. Over wat er allemaal gebeurde is een podcast gemaakt en nu is deze verfilmd. In de miniserie hebben niemand minder dan Jared Leto en Anne Hathaway de hoofdrollen.

Pachinko – 25 maart

Gebaseerd op het gelijknamige boek komt Apple TV+ met deze bijzondere internationale serie waarnaast Engels ook Koreaans en Engels wordt gesproken. Deze serie gaat over een verboden liefde in een Koreaanse familie die in New York woont. Er doen een aantal grote Koreaanse namen mee.

Slow Horses – 1 april

In dit spionagedrama op Apple TV+ heeft niemand minder dan Gary Oldman de hoofdrol. Dit eerste seizoen van zes afleveringen is gebaseerd op het eerste boek uit de Slow Horses serie en daarin wordt een team van Britse geheimagenten gevolgd.

Roar – 15 april

Wat betekent het om in de huidige tijd een vrouw te zijn? In Roar op apple TV+ zien we de verhalen van normale vrouwen die een mix zijn van magisch realisme, professioneel en soms ook wat komisch. Het verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek van Cecelia Ahern, waar een reeks korte verhalen instaat.

They Call Me Magic – 22 april

Magic Johnson is een van de meest iconische basketballers ooit. In deze documentaire van vier afleveringen krijg je een nog beter beeld op zijn leven en carrière. Het belooft een bijzonder portret te worden op Apple TV+.

Shining Girls – 29 april

Deze metafysische thriller op Apple TV+ wordt geproduceerd door Elisabeth Moss die tevens de hoofdrol heeft. Ze speelt een archivist bij een krant in Chicago wiens journalistieke ambities zijn tegengehouden door een traumatische gebeurtenis. Samen met een reporter gaat ze op zoek naar diegene die haar trauma heeft veroorzaakt.

Tehran (seizoen 2) – 6 mei

Ook Tehran krijgt een nieuw seizoen op Apple TV+. Natuurlijk zien we Niv Sultan weer terug. Zij speelt een geheime agent van de Israëlische geheime dienst die aanwezig is in Teheran. Daarmee brengt ze haar vrienden en familie flink in gevaar.

Now and Then – 20 mei

In deze Apple TV+-serie wordt zowel Spaans als Engels gesproken. Deze show verkent de verschillen tussen jonge ambities en de werkelijkheid van de volwassenheid. In de serie wordt een groep studievrienden gevolgd. 20 jaar later zien we ze terug.