Apple zet met ‘The Big Conn’ serie en podcast in op True Crime

True Crime is tegenwoordig erg populair. Op Netflix vinden we heel wat spannende series. In een documentaire stijl worden dan verhalen verteld van verschillende misdrijven die hebben plaats gevonden. Met The Big Conn wil Apple daar een graantje van meepikken.

Het zal gaan om een vierdelige reeks die gaat verschijnen op Apple TV+. Daarnaast komt er ook een speciale podcast die exclusief verschijnt op Apple Podcasts. Op die manier moet The Big Conn dus een groot ding worden wat betreft True Crime voor het bedrijf.

The Big Conn op Apple TV+

The Big Conn op Apple TV+ draait om de voormalige advocaat Eric C. Conn. Hij was werkzaam in de Amerikaanse Staat Kentucky, maar een hele nette advocaat was hij niet. Hij zou namelijk fraude hebben gepleegd bij de overheid. Hij zou verschillende zaken hebben aangespannen voor clienten die schade hadden opgelopen door bijvoorbeeld een ongeluk. Daarbij kwam hij vaak bij dezelfde rechter terecht. Die had hij omgekocht en als gevolg daarvan kreeg hij vaak zijn zin. Het geld dat hij vervolgens pakte, hield hij voor een groot gedeelte voor zichzelf. Daarmee wist hij uiteindelijk een half miljard aan Amerikaanse dollars binnen te halen. De onderstaande video geeft je een goed beeld.

In 2017 werd hij daarvoor bij verstek veroordeeld. De beste man was in de tussentijd gevlucht. Maar een paar maanden later werd hij opgepakt. Hij ging in Honduras op bezoek bij een plaatselijke Pizza Hut en werd daar herkend. Op dit moment bevindt de man zich in de Amerikaanse gevangenis waar hij een celstraf van 15 jaar uitzit. Dit zal dus allemaal naar voren gaan komen in The Big Conn op Apple TV+. In de podcast krijg je diepere achtergrondinformatie, die bijvoorbeeld ingaat op zijn excentrieke levensstijl.

Binnenkort

Heel erg lang hoeven we niet te wachten op The Big Conn op Apple TV+. De serie en de bijbehorende podcast staat gepland voor 5 mei. Op 16 maart tijdens de SXSW krijgen bezoekers de mogelijkheid om de eerste twee delen te bekijken. Hopelijk gaat de serie horen tot een rijtje met andere toffe True Crime-series.