Apple Store Leidseplein: schoten, miljoenen cryptomunten en een heldhaftige ontsnapping

De Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam was gisteravond het toneel van een verschrikkelijke gebeurtenis. Gewapend met een automatisch vuurwapen bezette een 27-jarige man de fysieke winkel en hield hij een 44-jarige Engelsman in gijzeling.

Wat wilde de gijzelnemer, hoe ontsnapte de gegijzelde man en wat is de reactie van Apple?

Apple Store Leidseplein: alles voor cryptomunten

Op dinsdag 22 februari kwam er rond 17:30 uur bij de politie een melding binnen van een mogelijke overval. In de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam stond een man met een automatisch machinegeweer. De politie rende na de melding naar binnen, maar vertrok direct toen er vier keer op hen geschoten werd.

Het leek al snel te gaan om een gijzeling waarbij tientallen mensen die zich in de winkel bevonden in gevaar waren. Zij wisten uiteindelijk te ontkomen, een aantal van hen schuilden twee uur lang in een bezemkast. Een 44-jarige Engelsman, die volgens de politie in de Apple Store was als klant, werd constant onder schot gehouden.

Tegenover de politie maakte de gijzelnemer al snel duidelijk wat hij wilde: 200 miljoen euro aan cryptomunten. Als zij niet aan die eis konden voldoen zou hij de bomgordel, die hij om had, af laten gaan. Door een foto die hij zelf naar AT5 stuurde leek al snel duidelijk te zijn dat die bomgordel niet echt was.

Een heldhaftige ontsnapping

De gijzeling in de Apple Store aan het Leidseplein duurde uren. Pas rond 22:30 uur kwam deze tot een einde, toen de gegijzelde Engelsman op heldhaftige wijze ontsnapte. De gijzelnemer had de politie om water gevraagd en kreeg dit door middel van een robot. Toen hij heel even de deur opendeed om dat water te pakken, rende de 44-jarige Engelsman de winkel uit.

De 27-jarige verdachte rende achter de gegijzelde aan, maar werd al snel geschept door een auto van de DSI (Dienst Speciale Interventies). Hij werd vervolgens onder schot gehouden, gecontroleerd door robots en uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis.

Na anderhalf uur wist de politie precies wie de man was. De 27-jarige Amsterdammer is in het verleden eerder veroordeeld voor wapenbezit. Zijn huis, en een pand waar hij vaak verbleef, zijn onderzocht.

De reactie van Apple

Vandaag, op woensdag 23 februari 2022, zijn alle Apple Store-locaties in Nederland gesloten. Apple zelf is vooral heel erg opgelucht dat er niemand gewond is geraakt, zo laat het bedrijf in een reactie weten.

Het bedrijf geeft een Engelstalig statement af. Om het bericht vanuit het bedrijf volledig authentiek over te laten komen laten we deze in het Engels staan: