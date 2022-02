Apple is stapje dichterbij een rijbewijs in de Wallet-app op je iPhone

Het zou zomaar kunnen zijn dat gebruikers binnenkort hun rijbewijs aan de Apple Wallet-app kunnen toevoegen, blijkt uit de meest recente bèta. In de bèta voor iOS 15.4 staan namelijk verwijzingen naar die aankomende mogelijkheid. Helaas is het wel zo dat die optie straks alleen beschikbaar is voor gebruikers in de Verenigde Staten.

Voordat het zover is dat gebruikers in de Verenigde Staten hun rijbewijs kunnen toevoegen, moeten de verschillende staten eveneens ondersteuning aanbieden. Dit komt bovenop de benodigde goedkeuring van de Transportation Security Administration, dat gezag heeft over de veiligheid van het reizende publiek in de VS.

Apple maakt Wallet uitgebreider

Dat de functie er binnenkort aankomt, blijkt uit de volgende regel tekst die gevonden is in de bèta. “Find out when your driver’s license or state ID is ready to use and get important updates about your ID.” De regel tekst is gevonden door de redactie van Macrumors en is te vinden in de recente ontwikkelaarsbèta van iOS 15.4.

Afgaande op de tekst zien we dat Apple zijn gebruikers dus op de hoogte brengt van het moment waarop gebruikers hun rijbewijs kunnen vinden in Wallet. Omdat de ondersteuning per staat verschilt, is dat best een handige feature. Zo weten alle gebruikers redelijk snel waar ze aan toe zijn wanneer ze hierop wachten.

Rijbewijs in de Wallet

Door een melding te geven aan gebruikers wanneer hun rijbewijs beschikbaar is, voorkomt Apple een vervelende situatie. Een situatie waarin iOS-gebruikers constant handmatig de app verversen om te zien of ze al aan de beurt zijn. Dit komt de gebruiksvriendelijkheid van het systeem zeer ten goede.

In de Verenigde Staten hoeven gebruikers niet lang meer te wachten. Eerder maakte het bedrijf al bekend dat de eerste Amerikaanse staten de functie “vroeg in 2022” ondersteunen. Een precieze datum is nog niet beschikbaar. Wellicht horen we er in maart meer over.

