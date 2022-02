Apple moet zich melden in de rechtbank vanwege probleem iPad mini

Apple moet zich mogelijk melden in de rechtbank vanwege een probleem met de iPad mini. Het gaat wederom om een groepsvordering (class action lawsuit). Het bedrijf uit Cupertino zou zich schuldig gemaakt hebben aan frauduleuze marketing. Het onderwerp van discussie is een eerder gemeld probleem met het scherm.

Wellicht weet je het nog. Een paar dagen nadat de zesde generatie iPad mini verscheen, kwam er een duidelijk probleem aan het licht. Het scherm van de mini heeft namelijk last van jelly scrolling. Daarnaast kan bijvoorbeeld tekst oneven in beeld verschijnen wanneer je lekker aan het scrollen bent met dat scherm.

Apple voor de rechter

Dit gebeurt alleen wanneer de iPad mini in de verticale stand gebruikt wordt. Het betreft ook slechts een specifiek deel van het scherm, namelijk de linkerkant. Ben je iets aan het lezen tijdens het scrollen, dan lijkt het alsof de tekst achterloopt op de rest van het scherm. En dat is behoorlijk irritant en afleidend.

In de klacht over Apple staat dat het bedrijf hiervan vermoedelijk op de hoogte was voordat de iPad mini de verkoop in ging. Ondanks die wetenschap lost de fabrikant het probleem niet op en past het de marketing omtrent de mini ook niet aan. Nergens staat dat je last kunt hebben van die jelly scrolling.

Normaal gedrag voor LCD-schermen

In september reageerde een vertegenwoordiger van Apple nog op het probleem. Dit is namelijk “normaal gedrag voor LCD-schermen”. Daarnaast heeft ook reparatiewebsite iFixit zijn licht op het probleem laten schijnen. Daaruit blijkt eveneens dat het normaal gedrag is, maar dat is niet het complete verhaal.

Het zou namelijk kunnen zijn dat het controllerbord verkeerd gepositioneerd is binnen de iPad mini, waardoor het probleem prominenter aanwezig is. Het is nog niet zeker of Apple daadwerkelijk voor de rechter moet verschijnen voor deze klacht. De klacht moet namelijk nog eerst gecertificeerd worden.

Macrumors