‘Apple werkt aan een opvouwbaar apparaat met ongekend groot scherm’

Bedrijven, zoals Apple, werken achter de schermen constant aan allerlei apparaten. Sommige apparaten zien echter nooit het daglicht. Als er dan geruchten verschijnen over nieuwe devices, dan is het dus altijd de vraag: wanneer gaan we hier iets van zien? Dat geldt ook voor een groot, opvouwbaar apparaat van het bedrijf uit Cupertino.

Bloomberg-redacteur Mark Gurman beschrijft in de nieuwste editie van zijn nieuwsbrief Power On een hybride apparaat. Dit moet een combinatie worden van een iPad en een MacBook. Het wordt, naar verluidt, bovendien een opvouwbare computer, die beschikt over een riant scherm van maar liefst 20-inch.

Opvouwbaar apparaat van Apple

Dit gerucht komt niet helemaal uit de lucht vallen. Er doen al maanden dergelijke verhalen de ronde in techland. Zo bracht Ross Young, een displayanalist, eerder al een soortgelijk gerucht de wereld in. Dat gebeurde vorige week, toen Young het simpelweg had over een apparaat met een groot, opvouwbaar scherm.

Gurman gaat dus verder op dat gerucht en geeft wat meer informatie mee. Volgens de redacteur krijgt het Apple-apparaat een groot, opvouwbaar scherm zonder toetsenbord of trackpad. Alles dat je doet op het apparaat, doe je dus via het touchscreen. Dit draagbare device moet ergens in 2026 gaan verschijnen.

Waar hebben we dat eerder gezien?

De manier waarop Gurman het Apple-apparaat beschrijft, doet ons sterk denken aan de Lenovo ThinkPad X1 Fold. Dit is een draagbare computer met een riant touchscreen van 13-inch, dat eveneens op te vouwen is. Het is een tevens een tablet, en door Windows 10 aan boord kun je er gewoon op werken.

Echter, recensenten van het producten vinden dat Lenovo de technologie nog niet geperfectioneerd heeft. Er valt dus nog een hoop te veranderen aan het design of het gebruik van het apparaat. Wellicht levert Apple een beter product af door elementen van iPadOS en macOS met elkaar te combineren. Wie het weet, mag het zeggen.

Power On