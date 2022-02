Testperiode Apple Music teruggebracht naar 1 maand (maar…)

De proefperiode voor Apple Music, waarin consumenten voor het eerst kennis kunnen maken met de streamingdienst, is verkort. Waar het eerder mogelijk was om de dienst drie maanden kosteloos te testen, kan dat nu nog maar één maand.

Gelukkig is er met de aankondiging wel direct een andere actie aan het licht gekomen. Er is voor consumenten dus een manier waarop ze de periode van één maand direct kunnen verdubbelen.

Apple Music niet drie, maar één maand testen

Apple Music maakt het zichzelf, met oog op de concurrentie, iets moeilijker dan voorheen. De streamingdienst was eerder drie maanden gratis te proberen, voordat consumenten €9,99 per maand moesten betalen. Die proefperiode is nu teruggeschroefd naar één maand. Dat wordt duidelijk op de officiële website van de dienst.

Door nieuwe gebruikers drie maanden gratis te geven had Apple Music een aardig voordeel ten opzichte van Spotify. Ondanks de machtspositie van die laatste weet Apple, als enige, goed tegengas te geven. Al wordt het door de wijziging waarschijnlijk wel iets minder aantrekkelijk om voor die dienst te kiezen.

Spotify biedt consumenten een gratis proefperiode van zestig dagen aan en is vervolgens gratis te gebruiken met reclame. Ideaal is het niet, maar het zorgt er wel voor de consumenten sneller de overstap naar een Premium-account zetten. Apple Music is op zijn beurt dan wel weer voorzien van de nodige exclusives en biedt ook Lossless Audio-ondersteuning.

Zo verdubbel je de periode

Tegelijkertijd met het terugschalen van de gratis Apple Music periode, duikt er ook direct een actie op. Shazam, dat sinds 2018 ook in handen is van Apple, geeft consumenten twee maanden gratis toegang. Voorheen gaf Shazam consumenten maar liefst vijf maanden toegang, maar mocht je Apple Music nog nooit gebruikt hebben. Voor deze actie kunnen ook terugkerende consumenten zich aanmelden.

Om twee maanden gratis Apple Music te krijgen moet je het volgende doen: