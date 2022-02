Apple bevestigt: macOS 12.3 slecht nieuws voor Dropbox en OneDrive

Het gebeurt regelmatig dat wanneer er bepaalde updates voor software worden uitgerold er twee dingen worden gefixt, maar ook weer iets wordt gesloopt. Dat lijkt nu het geval te zijn met de macOS 12.3 beta update.

Mocht je een gebruiker zijn van OneDrive en Dropbox, dan is het misschien beter om nog even te wachten met het installeren van de macOS 12.3 beta update. De update zorgt er namelijk voor dat het niet mogelijk is om online-only files van third-party apps te openen. En dat is best wel een ding voor deze services.

macOS 12.3 beta verpest mogelijkheden van Dropbox en OneDrive

Want Dropbox en OneDrive zijn juist services die het moeten hebben van het bewaren van files in de cloud en die op die manier ook weer te openen. Het probleem zit hem zogenaamde kernel extensions die door de macOS 12.3-update zijn aangepast. Als gevolg daarvan is het dus niet mogelijk om de online-only files te openen. DropBox zelf had hier van te voren overigens al voor gewaarschuwd en krijgt met de release er gelijk in. Gelukkig gaat het nog wel over de beta update, dus het zou kunnen dat in de uiteindelijke release het probleem wordt opgelost. Ook OneDrive heeft problemen met de nieuwe update en werkt niet zoals het zou moeten.

Zowel Microsoft voor OneDrive als Dropbox zou al bezig zijn met het oplossen van het probleem in samenwerking met Apple. Mocht je de macOS 12.3 beta zelf gebruiken en toch je files willen openen, dan moet je de specifieke third-arty apps even links laten liggen. Door de files op te zoeken via Finder, zou je er alsnog bij komen en het probleem op die manier gedeeltelijk kunnen oplossen. Ideaal is dat natuurlijk niet.

Nog even wachten

Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat macOS 12.3 uiteindelijk verschijnt. Vorige week verscheen namelijk pas macOS 12.2. Als je die update hebt binnengehaald, dan moet je even opletten op je batterij. Het kan namelijk zo zijn dat die een stuk sneller leegloopt dan dat je gewend bent. Hoe dat precies zit, dat lees je hier.