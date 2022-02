Apple-leverancier Luxshare wilt fabriek voor elektrische auto’s en meer

Apple-leverancier Luxshare Precision Industry is voornemens een bedrag van ongeveer twee miljard dollar binnen te halen voor nieuwe projecten. Het is ook al duidelijk wat de leverancier wil doen met het geld. Het bedrijf wil onder meer gaan inzetten op het produceren als wearables en autonome, elektrische auto’s.

Luxshare Precision Industry wil in totaal een bedrag ophalen van 2,13 miljard dollar (grofweg 1,86 miljard euro) bij 35 investeerders. Dat gaat door middel van het verkopen van aandelen, zo laat Reuters weten. In totaal wil het bedrijf zes nieuwe projecten opzetten, waarmee het verschillende producten fabriceert.

Apple-leverancier schaalt op

Het doel van de investering is natuurlijk het kunnen opschalen van de productie en de productielijnen. Met deze stap wil het bedrijf een stevige voet tussen de deur van elektronica voor consumenten krijgen. Maar een andere pilaar wordt dus autonome, elektrische auto’s waar, toegegeven, veel aandacht naar uitgaat.

Luxshare Precision Industry laat echter niet alles weten over de toekomstige plannen. Naast de genoemde projecten weten we dat er ook een focus gelegd wordt op componenten voor mobile terminals en connectiesystemen met een hoge voltage. Het lijkt er dus op dat het bedrijf minder afhankelijk wil worden van Apple.

Bekende leverancier in China

Luxshare is een prominente Chinese leverancier en zakenpartner van Apple. Dit bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor de productie van de AirPods. Daarnaast is het zo dat de fabrikant meer orders binnenkrijgt voor het produceren van iPhones. Dus er zat eerder al wat meer schot in de zaak; dit lijkt de volgende stap.

Ondertussen bouwt de fabrikant een gigantische fabriek, zodat die ook de concurrentie kan aangaan met bedrijven als Foxconn en Pegatron. Of Apple ook onderdelen afneemt voor de elektrische auto waar het bedrijf aan werkt, daar is niets over bekend. Maar het zou zomaar eens kunnen gebeuren.

Reuters