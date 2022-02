Eerste Apple-event 2022 mogelijk op 8 maart: wat te verwachten?

Dit voorjaar kunnen we een nieuw evenement van Apple verwachten. Tijdens dat event kondigt het bedrijf nieuwe producten aan. Dit zijn producten die in elk geval in de eerste helft van 2022 kunnen verschijnen. Eén van de apparaten die het bedrijf presenteert, is de nieuwe iPhone SE waar we al veel over hoorden.

Dit nieuws komt naar buiten via de Power On-nieuwsbrief van Bloomberg-redacteur Mark Gurman. Het evenement vindt volgens Gurman geheel digitaal plaats, omdat de pandemie nog geen ruimte biedt voor een evenement waarbij veel mensen samenkomen. De productlanceringen staan voor 8 maart gepland.

Apple-event op 8 maart?

Het zou kunnen gebeuren dat die datum nog wat opschuift. En dan bedoelen we verderop in maart of wellicht een andere maand. Door aanhoudende leveranciersproblemen bestaat de kans dat sommige nieuwe producten vertraging oplopen, waardoor het organiseren van een evenement weinig zin heeft.

We kunnen een aantal apparaten verwachten tijdens het voorjaarsevenement. Denk dan aan de iPhone SE 3 en een nieuwe iPad Air. Beide producten moeten de A15-processor gaan krijgen. Bovendien ondersteunen ze – naar verluidt – 5G-netwerken. Voor de iPhone SE-lijn is dat een primeur, mocht het nieuws kloppen.

Nieuwe Mac-modellen op komst

Gurman laat verder weten dat Apple mogelijk minstens één Mac uitbrengt in de lente. Maar het is niet duidelijk of die Mac aanwezig is op dit evenement. Het zou een high-end Mac mini kunnen zijn, die beschikt over de M1 Pro of M1 Pro Max-chipsets. De nieuwe iMac komt waarschijnlijk pas in de herfst uit.

Apple heeft tenminste vier nieuwe Mac-modellen in de pijplijn, aldus geruchtenmakers. Die krijgen een M2-processor aan boord. Mogelijk zijn dat nieuwe versies van de MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini (een budgetversie) en iMac (met een scherm van 24 inch). We horen snel genoeg wat er precies klopt van de geruchten.

