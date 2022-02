Apple-CEO Tim Cook reageert op de Russische inval in Oekraïne

Apple-CEO Tim Cook reageert op de situatie in Oekraïne door middel van een goedbedoelde tweet, waarin hij medeleven uit. De topman laat weten “alles te doen voor de teams aldaar”. Daar wordt niet altijd even positief op gereageerd. Sommige mensen op Twitter merken op dat het bedrijf nog steeds zaken doet in Rusland.

Het zal niemand ontgaan zijn. Rusland sloeg donderdagochtend toe in Oekraïne en lanceerde verschillende aanvallen op verscheidene plekken. Oekraïne wordt tevens vanuit Belarus en de Krim aangevallen, waardoor er een benauwde situatie ontstaat. Er is een nieuwe oorlog gaande in Europa, dat moge duidelijk zijn.

Apple reageert op de oorlog

In tijden van oorlog zijn er duidelijke partijen: de voor- en tegenstanders. Apple valt in het team van de tegenstanders. Dat laat CEO Tim Cook in een tweet weten, in de nacht van donderdag of vrijdag. We hebben de tweet voor de volledigheid hieronder opgenomen, zodat je precies kunt zien wat de topman zegt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace. — Tim Cook (@tim_cook) February 25, 2022

“Ik maak me grote zorgen over de situatie in Oekraïne”, aldus Tim Cook. “We doen alles wat we kunnen voor onze teams aldaar. En we ondersteunen lokale, humanitaire ondernemingen. Ik denk aan de mensen die daar nu in gevaar zijn en ik sluit me aan bij iedereen die om vrede vraagt.”

Het bedrijf in oorlogsgebied

Hoewel Apple geen eigen winkels heeft in Oekraïne, is het wel zo dat er officiële verkooppunten zijn. Daarnaast heeft de fabrikant sinds 2021 een besloten vennootschap opgericht in het land. In Amerika wordt zoiets een llc genoemd, een limited liability company, waarin bestuursaangelegenheden geregeld worden.

Ondertussen verkoopt Apple zijn producten ook nog in Rusland, zo merkt een Twitter-gebruiker op. De persoon in kwestie vindt de zorgen van Tim Cook niet genoeg en roept op tot verdere actie. Uit die tweet ontstaat een vervelende discussie, maar iedereen is het erover eens dat de situatie stevig aangepakt moet worden.

Twitter