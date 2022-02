App Store goed voor twee keer zoveel abonnementen als Google Play Store

Consumenten met toegang tot de App Store zijn een stuk happiger op abonnementen dan gebruikers van de Google Play Store. Dat wordt duidelijk door een nieuw rapport van onderzoeksbureau Sensor Tower.

Tijdens het onderzoek werd gekeken naar de omzet die beide downloadwinkels afgelopen jaar draaide door middel van abonnementen. Uiteraard werden die resultaten ook direct vergeleken met de cijfers van het jaar ervoor.

Apple App Store-gebruikers gek op abonnementen

In vergelijking met 2020 werd er vorig jaar 41% meer omzet gedraaid op het gebied van abonnementen in de Apple App Store en Google Play Store. Consumenten met een iPhone of Android-smartphone gaven gezamenlijk 18.3 miljard dollar uit. Hiervoor wordt door Sensor Tower alleen gekeken naar applicaties waar een abonnement voor nodig is en die niet gerelateerd zijn aan het spelen van games.

Op dat gebied geven gebruikers in de Apple App Store veel meer uit dan consumenten die toegang hebben tot de Google Play Store. Waar die tweede groep het afgelopen jaar goed was voor een omzet van 4.8 miljard dollar, was die eerste groep goed voor 13.5 miljard dollar.

De grootste groei is overigens wel afkomstig uit de Google Play Store. Daar werd in 2021, ten opzichte van 2020, 78% meer uitgegeven.

Waar geven consumenten het aan uit?

Sensor Tower heeft in het verslag ook bekendgemaakt aan welke applicaties er het meeste geld werd uitgegeven. De volgende tien apps waren goed voor de grootste omzet binnen de Apple App Store en Google Play Store:

Google One Disney+ YouTube HBO Max Tinder Pandora Twitch ESPN Bumble Hulu

Omzet in de Apple App Store

Naast de gezamenlijke lijst kijkt Sensor Tower ook naar de omzet per downloadwinkel. Via de Apple App Store werden abonnementen voor de volgende applicaties het meeste afgesloten:

YouTube Tinder Disney+ HBO Max Hulu Pandora Bumble Twitch YouTube Music ESPN

Omzet in Google Play Store

Consumenten die toegang hebben tot de Google Play Store gaven hun geld aan de volgende apps uit:

Google One Disney+ HBO Max Pandora Twitch ESPN Tinder Paramount+ Cruncyroll Peacock TV

Sensor Tower