Apple AirTags aangepast om misbruik kwaadwilligen te voorkomen

De Apple AirTags zijn superhandige gadgets die je helpen om spullen die je ergens achterlaat weer makkelijk terugvindt. Maar ze zijn ook al een paar keer gebruikt in stalking-zaken.

In dat soort gevallen plaatste de kwaadwillige de Apple AirTags in bijvoorbeeld de auto van het slachtoffer. Op die manier kon men ontdekken waar die persoon zich bevind. Als antwoord daarop heeft het bedrijf uit Cupertino nu nieuwe privacy warnings verwerkt. Die moeten er voor zorgen dat gebruikers beter weten dat er gevolgen zijn voor verkeerd gebruik.

Apple AirTags gebruiken waarvoor het bedoeld is

Dankzij de nieuwe update voor de AirTags krijg je als gebruiker bij de eerste activeren nu duidelijke informatie. In dat installatiebericht staat duidelijk waarvoor de producten gebruikt moeten worden. Dat laat het bedrijf op zijn eigen website weten. De nieuwe software update moet er voor zorgen dat je in dat bericht te lezen krijgt dat het verkeerd gebruik van het product kan leiden tot vervolging. Stalking en dat soort dingen is namelijk een misdaad. Met name in de Verenigde Staten is dat al een paar keer voorgekomen.

Nu is het natuurlijk maar de vraag of dit het probleem van Apple AirTags-misbruik gaat verhelpen. Je kunt mensen nog zoveel mogelijk waarschuwen, maar als men wil, dan kan men alsnog de AirTags gebruiken om te stalken. Dan helpt zo’n waarschuwing natuurlijk niet veel. Ook zijn er in verschillende Staten van de Verenigde Staten wetgeving in ontwikkeling die het makkelijker maakt om kwaadwilligen te vervolgen bij verkeerd gebruik.

Problemen blijven bestaan

Het is dus goed dat Apple zijn Apple AirTags-gebruikers wil waarschuwen. Maar het is echt maar de vraag of dit het probleem gaat oplossen. Gelukkig heeft Apple plannen om in de toekomst verdere updates uit te brengen. Die moet er voor zorgen dat mensen die een ongewenst product bij hen hebben ze makkelijker ontdekken.