De Apple AirTag moet flink veranderen om zijn reputatie te redden

Een procureur-generaal uit New York waarschuwt dat de Apple AirTag vaak gebruikt wordt als middel om in het geheim mensen mee te volgen. Dat maakt de handige accessoire een droomproduct voor stalkers. En dat terwijl de NFC-tag in feite bedoeld is om spullen te vinden die je vaak kwijtraakt, zoals je sleutels.

Op het moment dat je iets kwijt bent en dat ding heeft een AirTag, dan kun je dat terugvinden via het Zoek mijn-netwerk. Elk modern Apple-product van Apple heeft toegang tot dat netwerk, waardoor spullen terugvinden een eitje moet zijn. Wanneer een gebruiker dicht in de buurt van een verloren ding komt, dan kan die de eigenaar daarvan op de hoogte brengen.

Apple AirTag wordt gemakkelijk misbruikt

Heel fijn dus, maar dat zorgt er ook voor dat er mensen zijn die zo’n AirTag misbruiken. Dat zegt ook de New Yorkse procureur-generaal Letitia James. “Mensen maken melding van onbekende AirTags die ze aantreffen aan hun auto of in hun tas. Dat soort verhalen komen de laatste tijd wel vaker bovendrijven.

Het is niet zo dat Apple hier niets aan doet. Het bedrijf zorgde er al eerder voor dat de iPhone van een gebruiker een signaal afgeeft wanneer het vermoeden bestaat dat zo’n AirTag hen volgt. Ook moeten verborgen AirTags nu gemakkelijker gevonden kunnen worden. Maar helaas blijken de maatregelen niet genoeg uit te halen.

De precieze locatie

Ondanks die maatregelen kunnen gebruikers van een AirTags te allen tijde precies zien waar het product is binnen het Zoek mijn-netwerk. En als zo’n tag verloren raakt, dan zet je hem in de verloren-stand, waardoor iedereen hem kan opsporen. En op die twee aspecten zitten momenteel eigenlijk geen beperkingen.

Dat moet prima kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het gebruik van de Apple AirTags. Verder geeft James enkele tips voor de eigen veiligheid. Let op de waarschuwing die je iPhone afgeeft en zet de AirTag binnen de Zoek mijn-app uit. Hoor je soms iets piepen? Ook dat kan een AirTag zijn; die maken na verloop van tijd namelijk geluid. Android-gebruikers die zich zorgen maken, kunnen de gratis Tracker Detect-app downloaden.

Letitia James