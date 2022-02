Man opgepakt nadat hij Apple AirTag wilde gebruiken voor potje stalken

Onlangs schreven we al over de Apple AirTag in combinatie met stalking. Toen ging het over de Amerikaanse Staat Pennsylvania waar wetgeving werd voorbereid om stalking met het product te voorkomen.

En nu hebben we weer iets waarbij de Apple AirTag gekoppeld wordt bij stalking. In dit geval is er ook daadwerkelijk iets gebeurd. In de Amerikaanse plaats Waterbury, dat ligt in de Amerikaanse Staat Connecticut, is het product gebruikt bij stalking. Dat wordt gemeld door CTInsider.

Apple AirTag gebruikt om te stalken

Het zou gaan om ene Wilfred Gonzalez die afgelopen week is aangeklaagd. Er is bij de politie een melding binnengekomen van huiselijk geweld. Uiteindelijk kwam de politie langs en werd er in de auto van het slachtoffer een Apple AirTag gevonden, die bij de 27-jarige man behoorde. Die zou het product in de wagen van het slachtoffer hebben geplaatst om er op die manier achter te komen waar zij zich bevond. En op die manier kon Gonzalez haar lastig vallen. Hij wordt nu vervolgd voor first-degree stalking en de violation of a protective order. Dat laatste betekent dat hij waarschijnlijk niet in de buurt van het slachtoffer mocht komen.

Dit is helaas niet de eerste keer dat de Apple AirTag gekoppeld wordt aan stalking. Er zijn inmiddels al heel wat gevallen waarin het product op die manier wordt gebruikt. Naast het plaatsen van het product in het auto van het slachtoffer zijn ook plekken als jaszakken populair. Op die manier kun je makkelijk zien waar jouw slachtoffer zich bevindt. Apple heeft als gevolg daarvan al zijn gebruiksvoorwaarden aangepast en gemeld dat de producten echt bedoeld zijn om te koppelen aan je persoonlijke bezittingen, zoals je sleutelbos of je tas. Als je die dan ergens laat liggen, dan kun je ze makkelijk weer vinden.

Wat te doen?

Het is nu de grote vraag wat er gedaan moet worden. Je kunt wetgeving verzinnen en als producent aangeven dat de Apple AirTag niet gebruikt mag worden om te stalken. Maar consumenten kunnen alsnog doen wat ze willen. Wellicht dat het uitdelen van hoge straffen afschrikkend kunnen werken