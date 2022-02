AirPods Max 2 laat Digital Crown achter zich, komt met touch controls

Het is nog niet duidelijk of Apple binnenkort een opvolger aankondigt van de AirPods Max, maar er zijn er wel geruchten over verschenen. De Max 2 krijgt naar verluidt een gloednieuwe bedieningsmethode, maar laat dan wel een geliefd onderdeel achter zich. Tenminste, als we de nieuwste geruchten mogen geloven.

Het geliefde onderdeel op de AirPods Max is de digitale kroon, waarmee je allerlei zaken op de koptelefoon bedient. De opvolger van de Max, voorlopig nog Max 2 genoemd, krijgt naar verluidt bediening op basis van aanraking. Dat betekent dat consumenten dus afscheid moeten nemen van de geliefde kroon.

AirPods Max 2 zonder digitale kroon?

Dat blijkt uit gegevens die in handen zijn van de website Patently Apple. Die website publiceert vaak over patenten die Apple indient of in handen heeft. Daardoor krijgen we een kijkje in de keuken van het bedrijf uit Cupertino. Onthoud dat patenten niets bevestigen over toekomstige producten; maar ze zijn wel interessant.

Ze vertellen namelijk wel waar bedrijven achter de schermen mee bezig zijn. De patenten kunnen op z’n minst een richting laten zien waarin producten zich ontwikkelen. Zo zien we nu dus de AirPods Max met aanraakgevoelige bediening op beide cups van de aanstaande koptelefoon van Apple.

Wat kun je daar dan mee?

In het patent worden een hoop dingen beschreven, die neerkomen op hoe je het apparaat straks bedient (wanneer Apple hem zo uitbrengt). Je kunt waarschijnlijk het volume bedienen of doorgaan naar het volgende nummer. Dat gaat door middel van veegbewegingen, die we ook tegenkomen op andere high-end koptelefoons.

Zo kun je omhoog en omlaag vegen voor het volume, bijvoorbeeld. Of tappen om de muziek te pauzeren of Siri op te roepen. Er is nog geen precieze invulling gegeven aan de bediening, maar het zou vreemd zijn als Apple niet die kant opgaat voor de AirPods Max 2. Maar of die bediening beter is dan de digitale kroon? De tijd zal het leren.

Patently Apple