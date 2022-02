Stijlvol en niet te duur: 5 heerlijke Apple Watch-bandjes van Amazon

Bij je Apple Watch krijg je natuurlijk standaard je bandje om hem te dragen. Maar wellicht dat je daar na een tijd op uit bent gekeken. Dan kun je bij Apple natuurlijk een nieuwe kopen. Maar die zijn vaak wel van de hoofdprijs voorzien. Wat Mdat betreft is het niet zo heel gek om te kijken wat er te kopen is bij een webshop als Amazon.

Eerlijk is eerlijk, ik had meer verwacht van Amazon toen het Nederland lanceerde. Het aanbod in producten is soms nog behoorlijk matig. Maar op het gebied van de Apple Watch-accessoires is de keuze reuze. Dit zijn een paar bandjes die goed betaalbaar zijn.

Fullmosa lederen band voor de Apple Watch

We beginnen dit overzicht met de Apple Watch-band van Fullmosa. Hij is in maar liefst 15 verschillende kleuren beschikbaar en komt in verschillende maten, waardoor er voor iedere gebruiker er wel een model tussen zit. Het leren bandje heeft een ietwat klassieke look en oogt kwalitatief goed. Maar dat dan voor een lage prijs. Wat voor minder dan 20 euro is hij voor jou.

Scoor hem hier

CeMiKa sportband

Ben je meer een liefhebber van de look die je krijgt bij een sportief bandje van de Apple Watch? Dan is deze variant van CeMiKa iets meer voor jou. Het is een siliconen bandje dat net als bij bij het vorige product in verschillende varianten wordt uitgebracht. Je hebt de keuze uit elf kleuren en hij komt in meerdere maten. Het mooiste van alles is waarschijnlijk de prijs. Want hij kost nog geen eens tien euro.

Scoor hem hier

Ouwegaga geweven band

Bij de Apple Watch heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om een geweven bandje te dragen. En bij Amazno kun je dan kiezen voor bijvoorbeeld deze van Ouwegaga (what is in a name?). Uiteraard heb je hier ook vele keuzes, waaronder de optie om met een regenboog bandje rond te lopen. Maar dan wel één die echt een stuk goedkoper is dan de optie die Apple je biedt. Er zijn 12 verschillende modellen die je in de verschillende maten kunt bestellen. En ook deze is met zijn vijftien euro aan de goed geprijsde kant.

Scoor hem hier

WNIPH gevlochten band

We hebben een lederen optie, een sportieve variant en één die geweven is. Wat missen we dan nog bij Apple Watch kwartet? Een gevlochten variant. Uiteraard is die ook te koop. Er zijn maar liefst 14 verschillende soorten. En volgens de maker zijn de bandjes van verschillende gemakken voorzien. Zo is het mogelijk om ze makkelijk uit te rekken, waardoor je ze simpel om je pols doet en het altijd fijn zit. Wat ook fijn is? De prijs! Want je betaalt er nog geen 15 euro voor.

Scoor hem hier

Supore metalen bandje

Kwartet hadden we al met het laatste Apple Watch-bandje. Maar we maken het artikel nog even af met een laatste bandje. En dat is deze metalen variant. Deze keuze is op dit gebied wel iets minder groot, want er zijn slechts vier verschillende kleuren. Die passen dan wel weer goed bij het klikje dat je bezit. Uiteraard is deze ook niet bizar hoog geprijsd. Want voor zo’n 16 euro is hij van jou.

Scoor hem hier