Zoek Mijn-netwerk ondersteund door nieuwe Belkin ANC Earbuds

Belkin is een bedrijf die al een hele tijd goede accessoires maakt voor verschillende Apple-producten. En nu hebben ze een nieuwe set draadloze earbuds aangekondigd.

In de markt zijn er al bijna ontelbare draadloze earbuds. Wat dat betreft doet Belkin dus niks nieuws. Maar wat deze nieuwe set enigszins uniek maakt, is dat ze Apple’s ‘Zoek Mijn’-netwerk ondersteunen, waardoor je ze minder snel kwijtraakt.

Belkin’s nieuwe earbuds ondersteunen ‘Zoek Mijn’-netwerk

Eigenlijk zou elke draadloze earbud gebruik moeten maken van Apple’s ‘Zoek Mijn’-netwerk, maar dat is helaas niet het geval. Belkin doet wat dat betreft dus echt iets fijns. Hun Soundform Immerse maakt verder gebruik van Hybrid Active Noise Cancellation. Op die manier wordt geluid dat als vervelend wordt gezien mooi weggedrukt, maar hoor je het wel wanneer iemand tegen je aanpraat. Het nieuwe product wordt gelanceerd in het tweede kwartaal van 2022. Mocht je interesse hebben, dan kun je op de website hem aan je wenslijst toevoegen en uiteindelijk bestellen. Als je dat doet, dan krijg je zo’n twintig procent korting op de lanceerprijs van 179,99 dollar.

Naast de noise cancellation mogelijkheden, maakt de Soundform Immerse van Belkin ook gebruik van Multipoint Sound. Op die manier kun je verschillende apparaten tegelijkertijd koppelen. Op die manier kun je dus op je iPad een film kijken en moeiteloos over schakelen waneer je op je iPhone wordt gebeld. Qua batterij gaat het product in totaal 36 uur mee vanuit een opgeladen case. Als de earbuds volledig opgeladen zijn, dan kun je er per keer zo’n 8 uur los mee gaan.

Eigen app

Naast dat de Soundform Immerse van Belkin gebruik maakt van het ‘Zoek Mijn’-netwerk om ze te vinden wanneer je ze kwijt bent, heeft het ook een eigen app. Daarmee kun je de oordopjes geluid laten maken, zodat ze makkelijker te vinden zijn. Op die manier is het bijna onmogelijk om ze kwijt te raken. Ze komen naast het zwart overigens ook in het wit.