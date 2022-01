Writers Guild Awards 2022: Apple TV+ heeft 6 nominaties te pakken

Apple TV+ doet goede zaken bij de Writers Guild Awards. De streamingdienst heeft zes nominaties in de wacht gesleept.

Apple TV+ doet het goed qua awardshows. Eerder wist Ted Lasso al een hoop prijzen in de wacht te slepen, maar tijdens de Writers Guild Awards maken ook andere producties kans. In totaal zijn er vijf programma’s die een prijs kunnen winnen. Deze nominaties gaan overigens alleen over tv-shows. Films worden op een later moment bekendgemaakt. Mogelijk wint de streamingdienst daarbij nog wat extra prijzen.

Apple TV+ maakt kans op prijzen

Het hoeft geen verrassing genoemd te worden dat Ted Lasso is genomineerd. Natuurlijk maakt het kans op de titel voor de beste komedie. Ook een andere Apple TV+ titel ligt redelijk voor de hand. Zo wint The Morning Show mogelijk de prijs voor beste dramaserie. Bovendien maakt de aflevering La Amara Vita kans op beste script voor drama.

Maar tussen de genomineerden zitten ook een paar verrassingen. Wellicht zelfs een aantal Apple TV+-series waar je nog niet eerder van gehoord hebt. We zien een bijzondere nieuwkomer die meteen nog is genomineerd. Zo maakt Jon Stewart meteen al kans op een prijs. Zijn show The Problem With Jon Stewart maakt kans op een prijs voor beste script in een comedy/variety talkshow.

Calls maakt ook kans

Een bijzondere titel in het rijtje is Calls. Het is niet de traditionele serie die je verwacht. In deze show draait het vooral over telefoongesprekken. Daarbij zie je een aantal grafische figuren die jouw verbeelding aan het werk zet.

Ook bij de kinderen maakt Apple TV+ kans op een titel. Zo is een aflevering van de serie Helpsters genomineerd.

Welke Apple TV+-series er uiteindelijk in de prijzen vallen, weten we pas op 22 maart. Dan worden de prijzen uitgereikt tijdens een speciale ceremonie. Waarschijnlijk kunnen we Ted Lasso alvast invullen.