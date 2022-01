Nieuwe Wemo videodeurbel krijgt HomeKit-ondersteuning (en meer)

Een slimme videodeurbel is vandaag de dag zo gek nog niet. Een paar jaar geleden was je wellicht de enige in de buurt, maar vandaag de dag zijn ze betaalbaarder en zijn er verschillende alternatieven. Het nieuwe model van Wemo maakt daarbij onder andere gebruik van Homekit.

Dat is wel een fijne toevoeging, want niet elke videodeurbel ondersteunt Homekit. De nieuwe Wemo Smart Video Doorbell gaat dat dus wel doen en op die manier kun je makkelijker vanuit één plek alles volgen.

Homekit-ondersteuning voor nieuwe Wemo Smart Video Doorbell

De Wemo Smart Video Doorbell maakt dus gebruik van Homekit. Op die manier kun je tien dagen lang je video’s opslaan in iCloud. Daarvoor heb je wel een abonnement nodig, die zo’n 0,99 eurocent per maand kost. De video’s die dan worden opgeslagen, zijn encrypted, waardoor anderen ze niet makkelijk kunnen bekijken. Verder krijg je vanuit je iPhone dan meldingen wanneer er aan wordt gebeld of er beweging wordt gedetecteerd in de buurt van de videodeurbel.

De Wemo Smart Video Doorbell maakt gebruik van een 4-megapixel high-resolution camera. Wanneer het donker is, kun je alles nog redelijk goed zien dankzij de night fysion en je kunt er goed mee inzoomen. Als je de deurbel wil gaan gebruiken, dan moet je hem wel even installeren. In tegenstelling tot heel wat andere producten die de laatste tijd op de markt zijn gebracht is deze enkel aan te sluiten op het stroomnetwerk. Hij maakt dus geen gebruik van een batterij.

Niet goedkoop

Hoewel het dus fijn is dat hij gebruik maakt van Homekit, is het wellicht toch beter om naar alternatieven te kijken. Met een adviesprijs van 249,99 dollar is de Wemo Smart Video Doorbell niet goedkoop. Het is vandaag de dag mogelijk om een goede videodeurbel voor ongeveer de helft van de prijs te scoren en die maakt dan ook nog eens gebruik van een batterij.