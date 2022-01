Verbeterde iMac Pro en Mac mini mogelijk deze lente al beschikbaar

Er zijn geruchten verschenen over de aanstaande release van de onaangekondigde iMac Pro. Die vindt namelijk mogelijk snel plaats. Daarnaast is er nog een product dat we tijdens het voorjaarsevenement van Apple kunnen verwachten. Wie ‘nieuwe Mac mini’ op z’n bingokaart had staan, mag hem alvast doorstrepen.

Het voorjaarsevenement van Apple lijkt een flink spektakel te worden, als we de nieuwste geruchten mogen geloven. Geruchtenmakers hebben het over de iPad Air 5, iPhone SE 3 en nu ook over de Mac mini met M1 Pro en Pro Max-configuraties. De geruchten zijn afkomstig van @dylandkt, die het vaker bij het juiste eind had.

Geruchten over Mac mini

De huidige versie van de Mac mini draait op een M1-processor. Dat is nog altijd een zeer capabele chip, maar de Pro- en Pro Max-varianten zijn aanzienlijk sneller. Verder is het zo dat de mini een compleet nieuw design moet krijgen, aldus hetzelfde Twitter-account. Hoe het apparaat er dan uitziet, is nog niet duidelijk.

Ondertussen wordt er ook al gesproken over de poorten die op de Mac mini zitten. Dit nieuwe model krijgt naar verluidt een magnetische stekker, zoals op de M1 iMac van vorig jaar. Ook zijn er mogelijk vier Thunderbolt-, twee usb-a-, HDMI- en Ethernetpoorten aanwezig. Dit is vooralsnog onbevestigd nieuws.

En over de iMac Pro

Daarnaast is er nu extra nieuws over de iMac Pro gelekt, waar we eerder deze week al over schreven. Volgens het Twitter-account is het nog steeds de bedoeling dat de nieuwe iMac Pro in de lente van 2022 verschijnt. Mocht Apple die release niet halen, dan wordt de Pro mogelijk uitgesteld tot de herfst van 2022.

De nieuwe iMac Pro krijgt mogelijk een 27″-scherm. Qua design treedt de computer in de voetsporen van de ontzettend dunne iMac uit 2021. Naar verluidt heeft de iMac Pro voor 2022 een zogenoemde M1 Max Duo-chip aan boord. Die processor heeft “20 kernen aan boord voor processing en 64 kernen voor graphics”.

Twitter