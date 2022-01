Ultra wideband-technologie lijkt overstap van iOS naar macOS te maken

In de meest recente bèta van het macOS staat een verwijzing naar een populaire functie waar iPhone-gebruikers dankbaar gebruik van maken. En het zou zomaar eens kunnen dat Apple die functionaliteit overbrengt van de iPhone naar de Mac. Nu is nog de vraag: wanneer zou dat dan gebeuren?

Het lijkt erop dat ultra wideband-technologie z’n opwachting maakt op de Mac. De redactie van 9to5Mac vond daar namelijk bewijs voor in de meest recente bèta van het macOS. Die bèta bevat een framework en daemons die nodig zijn voor het ondersteunen van het ultra wideband-netwerk. Dat belooft dus wat.

Ultra wideband-tech naar de Mac?

Daemons zijn overigens systeemonderdelen die op de achtergrond draaien. Het gaat om dezelfde tools die Apple inzet op de iPhone 13, die voorzien is van iOS 15. Dankzij die technologie, en de U1-chip natuurlijk, is het mogelijk dat de smartphone toegang heeft tot ultra wideband-technologie.

Wanneer ultra wideband-ondersteuning naar de Mac komt, dan komen er dus mogelijkerwijs veel opties aan. Zo vind je bijvoorbeeld apparaten en accessoires gemakkelijk terug wanneer die ultra wideband ondersteunen. Daarnaast is het zo dat zaken als AirDrop en AirPlay sneller werken via de speciale chip in de apparaten.

macOS in de toekomst

Mocht Apple inderdaad voornemens zijn ultra wideband naar de Mac te brengen, dan hebben we dus iets om naar uit te kijken. Zo kun je wellicht sneller een verloren laptop terugvinden dankzij de technologie. Je zult immers niet de eerste, noch de laatste zijn die zijn laptop in een koffietent laat staan, bijvoorbeeld.

Daarnaast zou de technologie dus ook voor hogere overdrachtssnelheden kunnen zorgen voor zoiets als AirDrop. Als je dan even snel een bestand van het ene Apple- naar het andere Apple-apparaten wil brengen, dan hoef je daar minder lang op te wachten. Apple heeft dit nieuws (nog) niet bevestigd.

9to5Mac