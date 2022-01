Twitter test een nieuwe functie voor iPhone-gebruikers

Gebruik je Twitter op iOS? Dan kun je wellicht gebruikmaken van een nieuwe functie die het zoeken nog makkelijker maakt.

Twitter is natuurlijk niet altijd een plezierige ervaring. Soms is het een afvoerputje van allerlei meningen die je liever niet leest. Desondanks zijn er gelukkig genoeg interessante Twitteraars waardoor het platform ideaal is om te bezoeken. Nu komt er een vernieuwde functie die je tijd op het sociale medium net wat prettiger maakt.

Twitter op je iPhone

Twitter test bij sommige iOS-gebruikers een nieuwe zoekbalk in de Home-tab. In die balk zie je een of twee nieuwe zoekknoppen. De functie is aangekondigd door Twitter zelf via – natuurlijk – een tweet. “Nieuwe test op iOS: sommige van jullie zullen een nieuwe zoekbalk of vergrootglas-icoontje zien in de Home-tab. Dit moet het zoeken nog makkelijker maken wanneer je de app opent. Om het wat duidelijker te maken heeft Twitter bij de tweet ook een gifje bijgevoegd zodat je precies kunt zien wat anders is.

In de eerste nieuwe versie lijkt de zoekbalk op de huidige stijl. Het is in het centrum van de Home-tab en het maakt het zoeken wat toegankelijker. De tweede versie is wat anders en heeft een rond icoontje aan de rechter kant. Daarnaast is ook de Explore-tab iets veranderd en lijkt de stijl wat meer op de versie van de Mac en web-app.



Search on the Home tab, let's gooooo Now testing on iOS: some of you will see a new search bar or 🔍 icon on the Home tab to easily search Twitter right when you open the app. pic.twitter.com/2B40tlf62A — Twitter Support (@TwitterSupport) January 10, 2022

Nog in beta

De nieuwe functie is nu nog beschikbaar voor een select aantal Twitteraars. Iemand die het op dit moment zeker niet kan testen is Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Twee van zijn accounts zijn offline gehaald nadat hij het adres van minister van Financiën, Sigrid Kaag, op het platform gooide. Engel is daarover woest en wil actie ondernemen.

Overigens test Twitter de laatste de tijd meerdere nieuwe functies. Zo werkt het ook aan een Explore-tab die wat doet denken aan TikTok. Daarnaast is het ook bezig met het testen van het quoten van tweets met reacties.